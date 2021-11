"Rezultat u drugom planu, da isprobamo mlade igrače!" Pripreme za EURO počinju u Budimpešti - "zmajevi" protiv Mađara!

Približila su se dva okršaja sa mađarskom selekcijom.

Izvor: Anadolija/Elman Omic

Rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine 5. i 6. novembra u Budimpešti očekuju dvije jake prijateljske utakmice protiv Mađarske, čime će i formalno početi pripreme za drugi nastup na Evropskom prvenstvu, koji ih očekuje u januaru naredne godine.

Selektor bh. tima Ivica Obrvan za ovaj uvodni dio priprema za EURO odlučio je da pozove veliki broj mlađih igrača, kojima želi da pruži šansu kako bi vidio na koje od njih može računati u budućnosti.

Nakon tri treninga koliko su odradili od okupljanja 1. novembra, iz bh. tabora ističu da su im mlađi igrači donijeli dodatnu energiju, mada selektor kaže da je još uvijek rano govoriti o tome ko bi od njih mogao da izbori mjesto u najjačoj selekciji BiH.

"Svjesno smo pozvali na ovo okupljanje nekoliko mlađih igrača da vidimo njihovo stanje na treninzima i da vidimo koliko bi mogli pomoći u narednom periodu, pojedini od njih možda već i na Evropskom prvenstvu. Prekratak je to period da se nakon tri treninga govori, ne znam, nešto tako ciljano, veliko. Isto tako kao što neće biti ni neka generalna ocjena nakon ove dvije utakmice protiv Mađarske. Mi ćemo nastaviti sa tim procesom i sigurno je da će neki od tih mlađih igrača biti uključeni u najuži izbor za Evropsko prvenstvo, a sasvim sigurno nakon Evropskog prvenstva odmah već na prvom okupljanju doći će do uključivanja većeg broja mlađih igrača u roster reprezentacije BiH, koja će pokušati u narednim kvalifikacijskim ciklusima izboriti plasman na Svjetsko ili Evropsko prvenstvo", naglasio je Obrvan.

Dodao je da je njegov plan za ovo okupljanje bio da pozove neku reprezentaciju u goste u Sarajevo, ali da to nije bilo ostvarivo pa su prihvatili ponudu Mađarske da igraju u Budimpešti na otvaranju dvorane.

"Mađarska je dala odgovor da žele utakmice, ali ako možemo mi doći kod njih, a vjerovatno je jedan od razloga otvaranje nove dvorane u Budimpešti u petak, što možda nije idealan trenutak za gostovanje. Ali, ako bi tražili idealan trenutak kada ćete isprobati neke igrače i dati priliku mladima, onda je pitanje kada bismo dočekali taj trenutak. Rezultat mene svakako neće zabrinjavati, osim da budemo imali dobar pristup, da nešto pozitivno iz toga dobijemo od ovih mladih potpomognutih starijim igračima, nosiocima ove reprezentacije, a ne treba previše da se osvrćemo za rezultatom te utakmice, nego kako je sve to skupa izgledalo ne samo na utakmicama, nego i prethodnih dana na treninzima. Atmosfera je dobra, odlična, momci dobro rade, upijaju to što se od njih traži, ali ja mislim da je to sasvim normalno kada ste pozvani u reprezentaciju da imate jedan voljni karakter i momenat na visokom nivou", istakao je selektor bh. rukometaša.

Jedan od iskusnijih na ovom okupljanju je Benjamin Burić, golman njemačkog bundesligaša Flensburga, koji se uspješno vratio nakon teške povrede i ponovo će imati priliku da zaigra u dresu BiH.

"Moram da priznam da su ova prva tri-četiri treninga što smo odradili bili, mogu reći, i zabavni, jer je dosta novih mladih igrača došlo, ali i dosta dobrih igrača. Vidi se da imaju kvalitet, da im treba još malo iskustva, malo su u grču jer su neki došli prvi put na okupljanje. Moram da priznam da ima tu dosta materijala za rad, ali i da ima dosta talenta i dosta dobrih igrača. Ove dvije utakmice će naravno većinom ti mlađi iskoristiti i da se priviknu na naš sistem igre. Mislim da je stvarno dobro što smo odabrali protivnika kao što je Mađarska, jedna od top reprezentacija u Evropi i dobro je što ćemo igrati pred tolikom publikom, da okusimo i to. Vjerovatno će i januaru da bude puna dvorana protiv Češke i Švedske, tako da mislim da je to super. Sve ide kako treba, samo treba da ostanemo fokusirani na sebe, na rad", smatra Burić.

Vladimir Vranješ, pivot Meškov Bresta, igra u sjajnoj formi ove sezone pa je prošlog vikenda bio i u timu kola Lige šampiona, tako da s nestrpljenjem čeka duel protiv Mađarske, u kojoj je i igrao nekoliko godina tokom karijere.

"Stvarno je lijepo poslije duže vremena da se okupimo. Mlađi igrači su došli, dali su nam neku dodatnu energiju. Ova tri treninga što smo imali dobro smo trenirali i idemo u Mađarsku da odigramo te dvije utakmice da se pokažemo u što boljem svjetlu, selektor da vidi na koga može da računa za to Evropsko prvenstvo. Ja sam uvijek optimista tako da sam optimista i za ove utakmice u Mađarskoj", kazao je Vranješ.

Obrvan će u dvomeču s Mađarima računati na sljedeće igrače: golmani: Benjamin Burić (Flensburg), Nebojša Bojić (Celje PL), Admir Ahmetašević (Visla Plok), Harun Hodžić (Šamberi); krila: Alen Ovčina (Sloboda Tuzla), Adi Mehmedčehajić (Gračanica), Ibrahim Haseljić (Gorenje), Luka Perić (Borac m:tel); bekovi: Mirko Herceg (Čurgoi), Edin Klis (PPD Zagreb), Marin Vegar (Dobrođa), Dino Hamidović (Đonđos), Milan Vukšić (Izviđač), Damir Kadrić (Gračanica), Dejan Malinović (Balatonfuredi), Berin Keso (Izviđač); pivoti: Vladimir Vranješ (Meškov Brest), Senjamin Burić (Skjern) i Adin Faljić (PPD Zagreb).

Evropsko prvenstvo održaće se od 13. do 30. januara u Mađarskoj i Slovačkoj, a BiH će igrati u Bratislavi u grupi E sa selekcijama Švedske, Španije i Češke.

