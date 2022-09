Žao mi Dejana Savića, to nije Srbija kakvu znamo! Vaterpolisti razočarali na Evropskom prvenstvu, šta kažu pobjednici?

Katastrofalan nastup "delfina" na Evropskom prvenstvu nije okončan u osmini finala, jer ih sada očekuju utakmice u borbi za deveto mjesto.

Reprezentacija Srbije razočarala je na Evropskom prvenstvu u vaterpolu i poražena je u osmin finala protiv Francuske, 9:10. Tim Dejana Savića je prvi put nastupio u toj fazi poslije osam godina, jer je od 2014. uvijek osvajao prvo mjesto u grupi, ali sada se pokazalo da se nije slučajno dogodio i debakl protiv Mađarske, a ni ovaj veoma težak poraz u Splitu. "Zlatni delfini", dvostruki uzastopni i aktuelni olimpijski šampioni, tako će prvi put igrati u razigravanju za deveto mjesto na Evropskom prvenstvu.

Poslije utakmice, selektor Dejan Savić dao je kratki komentar, iz kojeg se ne može izvući previše zaključaka o tome šta osjeća i koliko mu je teško.

"Čestitam Francuskoj. Imali su kontrolu igre i rezultata. Iscrpili su nas fizički tokom tri četvrtine. Konsolidovali smo se na kraju, ali je bilo kasno. Ne može sve da stane u posljednji šut. Igrali smo samo četiri minuta kako treba. Čestitam još jednom, posebno (pomoćnom treneru, Vjekoslavu) Kobeščaku", rekao je Savić.

Sa druge strane, Kobeščak je rekao da Savić nije trener koji zaslužuje ovo što se dogodilo. "Koliko god da smo bili dobri, naravno da nam je i Srbija u tome dala ruke. To nije Srbija kakvu mi svi zajedno znamo. Sa druge strane je moj prijatelj i moram da priznam da koliko god mi je drago zbog sebe, toliko mi je žao njega. Mislim da je to trener koji zaslužuje puno više od ovoga i koji će naći načina da podigne svoj tim sa ove pozicije", rekao je on.

Reprezentacija Srbije je ovim neuspjehom završila i treće veliko takmičenje u ovoj godini, jer je na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti bila peta, a potom je isto mjesto zauzela i na završnom turniru Svjetske lige u Strazburu. Ovog septembra, u Hrvatskoj nije uspjela ni do četvrtfinala.

