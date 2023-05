Nova uprava TK Mladost prvi put pred novinarima! "Imamo podršku trenera, igrača i roditelja!"

Novo rukovodstvo Teniskog kluba Mladost održalo je ovog petka prvu konferenciju za novinare nakon jučerašnjeg imenovanja.

Teniski klub Mladost dobio je u četvrtak novo rukovodstvo.

Ovaj sportski kolektiv, osnovan 1986. godine, u narednom periodu vodiće Upravni odbor na čelu sa Stanišom Sladojevićem, a zajedno sa njim, najužu upravu čine Zdravko Predragović i Dražen Vipotnik.

Uprava je na Skupštini održanoj u četvrtak imenovana jednoglasno, ali su prije glasanja pojedini članovi ovog klupskog tijela napustili sjednicu, o čemu je, prije svega, bilo govora na današnjoj konferenciji za novinare, koju su organizovali novoimenovani rukovodioci.

"Na sjednici je prisustvovalo 30 članova, ali neki od članova nisu prisustvovali glasanju, napustili su Skupštinu. Međutim, oni koji su ostali u sali, njih 25, glasali su za novo rukovodstvo. Najbitnije je da istaknem da je među ljudima koji su glasali bio veliki broj trenera u klubu. Na to smo jako ponosni, to znači da imamo podršku trenera, članova i roditelja i nadam se da ćemo nastaviti onim putem kojim smo išli u posljednje tri godine", rekao je Staniša Sladojević, istakavši ko je odlučio da ne prisustvuje glasanju.

"Skupštinu je napustio bivši direktor Siniša Simeunović i tri člana Skupštine, jedan od njih je trener kluba. Svi ostali su bili u sali. Nažalost, imamo protivnike, ali već dugo datira taj problem između administrativnog i sportskog dijela. Mislim da sportski dio u posljednjih 4-5 godina radi jako dobar posao i to je vidljivo. Kod god dođe u park, u klub, rezultati su vidljivi. Vide se rezultati na turnirima, ali i da je tu dosta više članova, mnogo više ljudi igra tenis i atmosfera je bolja. Međutim, mislim da u posljednje vrijeme taj administrativni dio nije dobro radio svoj posao i naš zadatak je da uspostavimo bolju koordinaciju između sportskog i administrativnog dijela kako bi klub funkcionisao na pravi način. Mislim da je sve bilo sasvim normalno, neko nije zadovoljan i uvijek će biti tako. Ruka je pružena svakom od njih, da ostanu u klubu, da se dogovorimo, da radimo. Da li ćemo u tome uspjeti, vidjećemo, ali se nadam da ćemo ovo riješiti na najbolji način, u svrhu daljeg funkcionisanja."

Pojedinci koji su napustili zasjedanje smatrali su da je održavanje same sjednice nelegalno i nelegitimno.

"Pravni tim je radio u pripremi Skupštine i sve uskladio sa Zakonom o sportu, između ostalog i novi Statut. Pravni tim je rekao da tu nema nikakvih prepreka. Ja nisam kompetentan da o tome govorim, ali pravni tim je rekao svoju riječ, ali ako bude nekih problema dalje, vidjećemo kako ćemo postupati i na koji način ta tzv. oštećena strana može da postupa. Mislim da je sve bilo legalno i da nema problema da klub dalje funkcioniše. To su ljudi koji su podigli ovaj klub, koji su tu od početka i nema nikakvih prepreka da nastavimo zajednički da radimo, ali nije sve ni do nas", rekao je Sladojević, navodeći da se o cijelom slučaju još uvijek nije oglašavao Teniski savez Republike Srpske.

"Što se nas tiče, mislim da je ovo unutrašnja stvar kluba, a svakako saradnja sa Savezom stoji i sve prijedloge i sugestije Saveza možemo da uvažimo, na način da sjednemo, da razgovaramo, klub je otvoren za saradnju. Na kraju krajeva, Teniski klub Mladost je član Saveza, ljudi iz ovog kluba su konstituisali Savez. Mi smo dio Saveza i očekujemo svakako pozitivnu reakciju."

Sportskom direktoru Ognjenu Đurđeviću, koji je na ovoj funkciji duže od dvije godine, produžen je mandat.

"Što se tiče sportske priče u klubu, možemo istaći da je ona na mnogo višem nivou nego prije par godina. Godinu smo završili kao najbolji klub Republike Srpske. Jedini smo klub koji ima profesionalne igrače i na ATP i na WTA listi. Stub svakog kluba su treneri i roditelji. Ako to funkcioniše, svaki klub će funkcionisati. To je kod nas na mnogo visokom nivou i možemo samo ići naprijed. Najbolji dokaz kako klub funkcioniše je što je u njega iz drugih klubova iz Banjaluke u posljednje dvije godine došlo preko 20 igrača. Dovoljno je reći da se sutra održava prvenstvo Republike Srpske za tenisere do 16 godina, iz cijele BiH. Od 26 prijavljenih, devet je iz našeg kluba. To dovoljno govori na kakvom je klub sad nivou. Pohvale nam stižu i u formalnim i u neformalnim razgovorima sa svih strana, od trenera iz drugih klubova, roditelja. Kod god dođe ovdje, vidi šta se dešava, oduševljen je. Sve strukture kluba su izglasane jednoglasno i samim tim treneri, koji su najvažnija karika kluba, dobili su svoje predstavnike u svakoj upravljačkoj sferi", rekao je Đurđević, govoreći i o lošem odnosu koji je novoimenovana uprava imala sa bivšim direktorom Sinišom Simeunovićem.

"Održao sam 15 sastanaka u posljednje dvije godine, pozvan je na svaki, ni na jedan nije htio da dođe. Održali smo dvije večere na kraju godine za sve trenere, sekretara i bivšeg direktora, nije ni na jednu htio da dođe. Dukseve koje nosimo pravljeni su prošle godine, i njemu je dat jedan, on je prvi dan dao nekome sa strane, nije htio da ga uzme. Eto takav je odnos."

Krajem marta, Skupština Grada je terene u parku "Mladen Stojanović", koje je TK Mladost održavao od 1986. godine, ustupila Teniskom savezu RS na period od dvije godine, pred start turnira Srpska open.

Kakvi su dalji koraci novog rukovodstva TK Mladost po ovom pitanju?

"Gradonačelnik je obećao javno na Skupštini Grada da će poslije turnira doći u ovaj klub, da razgovaramo, kako bismo našli rješenje koje će biti zadovoljavajuće. Isto tako, to je obećao i predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović. Znam da je bio zauzet i da je bio u inostranstvu par puta, tako da očekujemo poziv od njih."

Duško Lepir, profesor na Fakutetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci, imenovan je za predsjednika Nadzornog odbora kluba.

"Iz ugla moje buduće funkcije, ali i nekih drugih stvari u klubu, mogu da kažem da svi znamo da je usvojen Zakon o sportu. Sama ta Skupština juče je vođena time, morali su da usvoje novi Statut. Učestvovao sam i indirektno u novom Zakonu, tako da znam te neke ideje i trudili smo se ispred Fakulteta i Univerziteta da sve ide u pravcu unapređenja našeg sporta. Glavni faktor je stručnost ljudi, koji su se trudili da postoje ta licenciranja i sve ostalo. Ovaj slučaj u TK Mladost je svjetao primjer da se ide u tom pravcu. Direktori i sportski direktori su osobe koje formalno zadovoljavaju te stvari. Imaju akademske diplome sa Univerziteta u sferi sportskih nauka, a da ne govorimo o njihovom takmičarskom i trenažnom iskustvu dugi niz godina. Sa te strane, napravljen je iskorak u tom smislu, da stručni ljudi u svakom pogledu dobijaju odgovornije pozicije. Čudno je da kažem 'mlađim ljudima', ali u našim sistemima je upravo to problem, što imamo tu neku težu tranziciju – da se ljudima koji su stručni i mlađi daju neke šanse. Slučajno sam učestvovao i u nekim drugim sportskim organizacijama i vidim promjenu u tom pravcu, da se kvalitetnim mlađim ljudima koji imaju iskustva pruži šansa. Ubijeđen sam da će ovo biti pravi potez i da će klub tek sada da krene uzlaznom putanjom, a ja ću se iz moje pozicije truditi da sve bude po zakonu kako treba i da podstičemo da to bude drugačije nego nekih godina unazad", podvukao je Lepir.

