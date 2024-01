Atraktivna Britani napravila je haos kada je priznala koliko je muškaraca promijenila.

Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen

Američki sport prepun je djevojaka koje pokušavaju da privuku pažnju uspješnih igrača i svjetski poznatih zvijezda - ime koje se ističe u toj kategoriji je ljepotica Britani Rener (31), starleta i influenserka koja je prethodnih godina pažnju javnosti privukla sa aferama sa NBA košarkašima. Oni nisu jedina ciljna grupa djevojke koja dominira na Instagramu, ali je nekako najčešće završavala u njihovom naručju - a često je mijenjala partnere. Po sopstvenim priznanju spavala je sa više od 35 muškaraca, od kojih su mnogi sportske zvijezde.

U jednom danu je lupila čak tri "recke" - o tome je svojevremeno pričala na svojim nalozima na društvenim mrežama, a kasnije i u jednom podkastu gdje je bila gost. Britani je tada otkrila da je u roku od 24 sata bila intimna sa trojicom različitih muškaraca, a da je zbog toga dobila i gljivičnu infekciju.

"Postoji video koji sam snimila u svom autu u kojem sam pričala o tome kako sam spavala sa trojicom muškaraca u jednom danu. Onda sam na kraju dobila gljivičnu infekciju. Prošla sam prilično nepovrijeđena samo od gljivične infekcije. Jesam li razmišljala o posljedicama što kažem ljudima da sam imala odnos s više muškaraca? Da, nije me briga, to je istina. Ako me ne vidite kao potencijalnu osobu za izlaske, onda super. Jedno srce manje za slomiti. Ostavite me na miru, a ja ću nastaviti", ispričala je Britani u jednom podkastu čiji je gost bila. Pogledajte kako ona izgleda:

Vidi opis Ona je najveći lovac na američke sportiste! Meta su NBA zvijezde, a za 24 sata spavala sa trojicom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/bundleofbrittany/printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Britani Rener ima dijete sa američkim košarkašem Pi Džej Vašingtonom koji trenutno nastupa za Šarlot Hornetse, ali on nije jedina javna ličnost koja je završila u njenom krevetu. Pričalo se da je atraktivna influenserka imala avanture sa Kolinom Kapernikom, Džejmsom Hardenom, Benom Simonsom i Džamalom Marejem. Prošle godine pojavila se i njena fotografija sa Šekilom O'Nilom, ali nagađanje o njihovoj aferi je na staklenim nogama.

Inače, Britani je veliki ljubitelj sporta i povremeno se može vidjeti na sportskim događajima u SAD. Na svom Instagram profilu podijelila je i zanimljiv snimak na kojem se vidi kako sa velike udaljenosti na fudbalskom terenu loptom pogađa u prečku. Komentari su bili različiti, od onih koji su bili oduševljeni, pa do onih koji su tvrdili da je montirano ili da je uspjela nakon bezbroj pokušaja. Pogledajte taj snimak: