Ovo su sve medalje Srbije na Olimpijskim igrama: Nekih nema šanse da se sjetite, svi su ih zaboravili!

Da li se sjećate svih medalja Srbije na Olimpijskim igrama? Trebalo bi, ali teško da je to slučaj!

Srbija čeka otvaranje Olimpijskih igara u Parizu i nada se dvocifrenom broju medalja! Čak 112 srpskih sportista otišlo je u Francusku i nadamo se da će da ćemo imati dvocifreni broj medalja! Do sada je Srbija otkako je 2008. godine drugi put nezavisna otišla na Olimpijske igre uzela 24 medalje, od toga 6 zlata, 7 srebara i 11 bronzi.

Kažemo drugi put pošto je Kraljevina Srbija imala tri predstavnika na Olimpijskim igrama 192. godine u Stokholmu u Švedskoj. Dušan Milošević je tada trčao 100 metara, Dragutin Tomašević maraton, a i Živko Nastić je trebalo da nastupi, ali na kraju nije.

Da li se sjećate baš svake srpske medalje? Teško da je to slučaj, pogledajte ko je sve uzimao odličja za Srbiju i recite na kraju - koliko osvajača se uopšte ne biste sjetili?

MILORAD ČAVIĆ I KRAĐA KOJA SE PAMTI!

Dobro, ovoga se svi sjećaju. Miorad Čavić je stigao prvi u cilj na trci na 100 metara leptir, ali je odlučeno da se ipak zlato dodijeli Majklu Felpsu. Snimci, dokazi, sve postoji, ali i dalje Čaviću oko vrata stoji srebro. Nema veze, mi znamo da je zlatan!

NOVAKOVA JEDINA!

Te 2008. godine Novak Đoković je uzeo bronzu i svi smo bili presrećni! Preko Đineprija. Šitlera, Južnjeg i Monfisa je stigao do polufinala, a zatim je od njega bolji bio Rafael Nadal. U meču za bronzu dobio je Džejmsa Blejka. Od tada juri drugo odličje!

DELFINI PROTIV SAIGRAČA!

Bronzu su nam tada donijeli i srpski delfini! Nisu blistali u grupi gdje su poraženi od Hrvatske i Italije, a onda su u četvrfinalu lagano bili bočji od Španije 9:5. Našli su se oči u oči sa nekadašnjim saigračima iz Crne Gore u meču za bronzu i dobili ih 6:4.

MILICA TUČE ZA MEDALJU!

Milica Mandić je započela eru srpskog tekvondoa pobjedom na Olimpijskim igrama u Londonu. Uzela je tu jedino zlato za Srbiju sa četiri rutinske pobede, posljednja je bila nad Anom Karolinom Grafe.

IVANA UPUCALA SREBRO

Ivana Maksimović je u Londonu bila druga u kvalifikacijama u trostavu na 50 metara puškom, a onda je to ponovila i u finalu. Daleko je bila od prvoplasirane Džejmi Lin Grej, ali joj je daleko bila i bronzana Adela Sikorova, srebro je bilo prava mjera.

SJEĆA LI SE KO ANDRIJE?

Ovo je jedna od zaboravljenih srpskih medalja. Andrija Zlatić je te 2012. godine uzeo bronzu u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. U kvalifikacijama je imao 585 krugova, jedan manje od Kineza Pang Veija i tri manje od Jin Jong Oha iz Južne Koreje. U finalu je upucao 685,2, za samo 0,6 od Luke Teskonija iz Italije. Mogao je i da dođe do srebram ali je i bronza bila veliki uspjeh!

OPET BRONZA VATERPOLISTA

Andrija Prlainović je bio najbolji strijelac turnira sa 22 gola, Filip Filipović ga je pratio sa 18, a Vanja Udovičić je sa 15 uzeo svoju treću olimpijsku medalju. Slobodan Soro je sjajno branio, ali Srbiju je u polufinalu zaustavila Italija. Opet smo igrali sa Crnom Gorom za bronzu i opet smo ih dobili!

ŠTEFANEK JE SVE OTVORIO!

Dugo smo čekali prvu medalju u Riju, a onda je Davor Štefanek uzeo zlato! U rvanju grčko-rimskim stilom savladao je Mihrana Harutjuniana iz Jermenije u neverovatno finalu i obradovao naciju.

KONAČNO ZLATO!



Godinama smo čekali zlato vaterpolista na Olimpijskim igrama. Osvajali su svjetska i evropska prvenstva, ali tek 2012. su uspjeli da na OI uzmu najsjajnije odličje. Nije izgledalo to dobro, jedva smo prošli grupu i to kao četvrti poslije dva remija i poraza na statu takmičenja, a onda smo redom pobjeđivali Španiju Italiju i Hrvate na putu do zlata.

TIJANA UMJESTO MILICE!

Nastavio je srpski tekvondo da niže uspjehe. Nakon zlata Milice Mandić imali smo srebro Tijane Bogdanović. U kategoriji do 49 kilograma gazila je do finala, a onda je za poen izgubila od Kim So Hui iz Južne Koreje.

MARKO I MILENKO ZA DVE DESETINKE OD ZLATA!

Slabo ko se danas sjeća i Marka Tomićevića i Milenka Zorića koji su u trci na 1.000 metara uspjeli da budu drugi! U svojoj kvalifikacionoj grupi su izdominirali, imali su osam sekundi prednosti u odnosu na drugollasirane, a onda su u finalu za dvije desetinke bili sporii od Maksa Renderšmita i Markusa Grosa iz Njemačke.

TIJANA I DJEVOJKE NA PODIJUMU

I ovo se dugo čekalo. Odbojkašice su uvijek bile naša nada, a 2016. su se vratile sa srebrom. U grupi su bile treće, ali pobjedom nad Rusijom u četvrfinalu su došle do prilike da se bore za medalje. U drami u pet setova savladale su Amerikanke, ali je onda Kina ipak bila bolja u finalu. Brankica Mihajlović i Milena Rašić su se našle u idealnom timu turnira!

SALETOVI ORLOVI DOLETJELI PO MEDALJU!

Loše je počelo za košarkaše, jedva smo se izvadili iz grupe i to pobedama nad Venecuelom i Kinom, a kada smo dobili Hrvate u četvrfinalu nije bilo stajanja! Na kraju je Amerika bila prejaka u finalu, ali srebro je bilo sjajan uspjeh!

IVANA, HAJDE OPET!

Te 2016. je najavila da će dominirati u narednim godinama! Velika IVana Đpanović je iza Tijane bartolete i Britni Ris skokom od 7,08 metara uzela bronzu. Zapravo joj je Ris "otela" srebro posljednjim skokom, a sada se nadamo da Ivana može bolje u Parizu!

ČUDO MARINE MALJKOVIĆ!

Dugo je ženska košarka bila u zapećku u Srbiji, a onda je došla Marina Maljković! Kao i košarkaši i košarkašice su jedva izašle iz grupe, ona šokirale velesilu poput Australije, pa izgubile od Španije. Na kraju u meču za bronzu bile su bolje od Francuskinja koje će od tada postati redovne "mušterije".

OPET TUČE MILICA!

Ponovo je uzela zlato Milica Mandić 2021. godine u Tokiju. Opet nije bilo jače u najvećoj kateegoriji u tekvondou. a u Tokiju je još jedna Srpkinja "tukla za medalju".

JOVANA, PRVA I JEDINA!

Jovana Preković je iskoristila jedinu šansu! Naša karatistkinja je imala sreće da u jeku njene karijere olimpiske igre budu održane baš u Japanu. Japanci su ubacili karate u olimpijski program, a naša Jovana je rutinski uzela zlato!

HOĆE NEKO NA VATERPOLO?

Sjećate se sigurno ove rečenice Dušana Mandića. U posljednjem događaju Olimpijskih igara u Tokiju Sbrija je savladala Grčku u finalu i sada idemo na OI u Pariz kao osvajači zlata. A Dušan je opet tu!

DAMIR SREBRNI, SAD HOĆE JOŠ!

Mogao je Damir Mikec i da sa dvije medalje da se vrati iz Azije. Da je sa Zoranom Arunović pogodio krug više bio bi treći i u misu, ovako je uzeo "samo" srebro u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Eto njega i na petim uzastopnim Olimpijskim igrama i želi medalju i u Parizu, tj. Šateou.

TIJANINA DRUGA!

Nema više Tijane Bogdanović i Milice Mandić, tako da je njihova žetva medalja završena, ali sa po dvije medalje - malo li je? Za razliku od srebra 2021. godine to je bila bronza.

DAJTE TAJ BASKET!

Dušan Domović Bulutu, Dejan Majstorović, Aleksandar Ratkov i Mihailo Vasić bili su prvi favoriti turnira u 3x3 basketu, ali su nenadano izgubili od Rusije u polufinalu. Ipak u meču za bronzu su razbili Belgiju 21:10 i doneli medalju kući. Sada opet basketaši idu po medalju, nadamo se sjajniju!

GDJE NAM JE SAD MILENKO?

Velika šteta što nema Milenka Sebića na Olimpijskim igrama u Parizu, ali strašno je teško kvalifikovati se uopšte na streljačka takmičenja. Prije tri godine je u kvalifikacijama bio četvrti, a u finalu je ostao daleko iza vodećeg dvojca. Ipak bronzu je rutinski uzeo!

BRONZANE DJEVOJKE

Još jednu odbojkašku medalju donijele su nam Tijana Bošković i devojke, samo nekoliko sati prije zlata u vateprolu. Realno je mnogo bolja od nas bila selekcija SAD u polufinalu. ali Korejke nam ništa nisu mogle u duelu za bronzu.

ZBOGOM ZURABI!

Htio je Zurabi Datunašvili da se bori za Srbiju i na ovom Olimpijskim igrama, ali nije uspio da sačuva tijelo i morao je da završi karijeru. Gruzijski rvač je poslije bronze u Tokiju donio dvije titule prvaka svijeta Srbiji 2021. i 2022. a onda se povukao. Velika šteta.

Da li ste se sjetili svih medalja Srbije? Koliko osvajača odličja na najvećoj sportskoj smotri vam je iščezlo iz pamćenja?

