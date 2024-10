Srbija pravi Nacionalni teniski stadion! Đokoviću je to prioritet u TSS

Glavni cilj Gorana Đokovića, kao novog predsjednika TSS, biće izgradnja Nacionalnog teniskog stadiona.

Goran Đoković postao je novi predsjednik teniskog saveza Srbije. Došao je na čelo krovne organizacije "bijelog sporta" u našoj zemlji i ima jedan veliki cilj. Odnosno, prioritet. U pitanju je izgradnja Nacionalnog teniskog stadiona. To je nešto što je neophodno za rad i razvoj mladih talenata za budućnost.

Priča se o tome godinama i nije to ništa novo, ali Goran želi što prije da krene sa tim projektom. Prema nezvaničnim informacijama MONDA, upravo to je nešto na čemu će krenuti da radi u bliskoj budućnosti i želi da se što prije napravi projekat za kuću srpskog tenisa i mjesto gdje bi i neke nove nade mogle da stasavaju.

Nedavno je na konferenciji za medije Dejvis kupa Viktor Troicki pričao baš o tome. "Nadam se da ćemo praviti još igrača. To ne zavisi direktno od nas, sistem mora da se napravi, nemamo Nacionalni centar, dolazi zima. Nemamo halu koju možemo da koristimo. To je ogroman problem. Snalazimo se, to su privatne hale. To je tužno… Nismo ogromna zemlja, ali nemamo takve uslove. Ništa se ne mijenja, iako godinama pričamo", rekao je Troicki.

Korak ka tome je napravljen, Goran Đoković i TSS žele da urade sve kako bi napravili Nacionalni teniski stadion!