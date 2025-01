Đoković jednom rečenicom spustio svog najvećeg hejtera

Novak Đoković odgovorio je na pitanje svog najvećeg hejtera i pokazao kakav je gospodin.

Novak Đoković odgovarao je na pitanja novinara pred početak Australijan opena. Bilo je pitanja o trovanju, karantinu, Endiju Mareju, a na samom kraju konferencije pitanje je dobio Ben Rotenberg. U pitanju je novinar koji je najveći hejter srpskog tenisera i koji svaku priliku koristi da mu naškodi, kako svojim tekstovima, tako i objavama na društvenim mrežama.

Kada je vidio od koga je pitanje, Đoković se ponio gospodski. Saslušao je i odgovorio bez mnogo pompe. Iskoristio je i to da malo "pecne" Rotenberga i da ga podsjeti na jedan detalj. Pitanje je bilo u vezi Rejlija Opelke koji je rekao da mu je Nole slao poruke dok se borio sa tumorom i povredama.

"Volim Rejlija. Sjajan je lik. Cijenim mnogo njegovu podršku tokom godina. Mnogo lijepih stvari je rekao o meni u medijima i na društvenim mrežama me je podržavao dok sam se suočavao sa određenim problemima. Trudim se da mu pružim podršku. Imao je dosta muka sa povredama koje su dugo trajale. Sviđa mi se njegova ličnost, interest koji ima za umjetnost, ne samo za sport. Ne cijenim to što me je pobijedio u Brizbejnu, ali je odigrao sjajan meč. Bilo je lijepo vidjeti ga da igra na tako visokom nivou", rekao je Novak.

Nastavio je da hvali američkog igrača. "Vidio sam ga prije neki dan, pitao sam ga za leđa, ima problem sa tim. Nije lako čovjeku od 211 centimetara da igra svaki dan, to je fizički teret. Nadam se da će ostati zdrav i fit. Znamo da ima ubitačan servis, ali me iznenadila njegova igra sa osnovne linije i njegovi udarci. To je iznenadilo i mene i moj tim, igrao je duge razmjene, nije pravio mnogo grešaka, loptice je slao duboko. Ako nastavi ovako da igra onda je veoma opasan, kao Izner nekada što je bio. Može da pobijedi bilo koga na bilo kojoj podlozi. Veliki je pritisak igrati protiv nekoga ko ima tako dominantan servis", poručio je Đoković.

Kako je Novak "pecnuo" Rotenberga?

Opelka je u više navrata javno branio Đokovića. Radio je to i kroz intervjue koje je davao, ali i kroz objave na društvenim mrežama. Jedna od tih bila je upravo odgovor Benu Rotenbergu koji je prozivao Đokovića jednom prilikom. Bilo je to pred US open 2022. godine kada je novinar kritikovao Srbina i pisao "da se ponaša kao očajnik" jer neće da se povuče sa turnira ranije iako zna da nema dozvolu da uđe u Ameriku.

"Zašto on ne bi dao šansu da igra? To očajničko ponašanje kako kažeš mu je pomoglo da dogura dosta daleko u poslu kojim se bavi. Zar ne misliš tako? Tvoja lična mržnja i opsesija Novakom je jako neprofesionalna. Zamisli da je odustajao kada god su šanse bile protiv njega ili da je razmišljao o šansama drugih tenisera? Vjerovatno ne bi osvojio 21 grend slem. Tako dolazimo do zaključka da ti ili mrziš Novaka ili ne razumiješ tenis", napisao mu je tada Opelka.

Jasno je i da Đoković sve to zna, pa je prilikom odgovora Rotenbergu naglasio "da ga je Opelka branio i na društvenim mrežama"...