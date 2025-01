Karlos Alkaraz čeka Novaka, a evo šta je poručio: Poslao poruku koja je oduševila milione kraj TV ekrana!

Karlos Alkaraz je poslao sjajnu poruku svom rivalu Džeku Drejperu poslije pobjede.

Izvor: x/printscreen

Karlos Alkaraz prošao je u četvrfinale Australijan opena pošto mu je Britanac Džek Drejper predao meč nakon dva seta. Drejper koji je igrao nekoliko mečeva u pet setova na ovogodišnjem turniru morao je da traži medicinski tajm-aut u prvom setu, a na kraju nije mogao da izdrži tempo meča sa nekadašnjim svjetskim brojem jedan.

Alkaraz je ovom pobjedom zakazao meč četvrfinala sa boljim iz duela Novak Đoković - Jirži Lehečka, a nakon duela je zagrlio svog rivala i poslije pobjede i prolaska dalje poslao je sjajnu poruku. Uhvatio je Španac flomaster i na kraju je napisao poruku svom rivalu.

"Bićeš tamo gdje zaslužuješ da stigneš. Brzo se oporavi, Džek", napisao je Alkaraz svom rivalu kome je ovo bio 16. put u karijeri da je morao da se povuče sa meča. Čak nije ni prvi put predao meč Alkarazu, pošto mu je prepustio pobjedu na Indijan Velsu prije dvije godine. Čak je i u predsezoni Drejper imao zakazan egzibicioni meč sa Alkarazom u Alikanteu, ali ga je zbog povrede otkazao.

"Žao mi je zbog Džeka. On ne zaslužuje da se povrijedi, nije mogao ni da se spremi za početak sezone. Trebalo je da imamo dobru nedjelju treninga pred sezonu, ali je on to otkazao zbog povrede. Pomalo sam tužan zbog njega, ali sam siguran da će se vratiti jači i želim mu brz oporavak", rekao je Alkaraz u intervjuu poslije meča.