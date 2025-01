Rođo, samo ti možeš da pomogneš Đokoviću! Novak je u problemu, sad je sve u rukama čovjeka kom najviše vjeruje

Novak Đoković ima problem sa povredom na Australijan openu i sada je sve u rukama Miljana Amanovića...

Novak Đoković je u polufinalu Australijan opena i nalazi se na dva koraka do cilja. Do osvajanja titule u Melburnu, svoje 11. u karijeri i ukupno 25. na sva četiri grend slem turnira. Da bi uopšte imao šansu da se bori za to moraće prvo da bude dovoljno zdrav i spreman za duel protiv Saše Zvereva u petak u "Rod Lejver areni". Sada je sve u rukama jednog čovjeka - Miljana Amanovića.