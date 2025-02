"Sinera će da suspenduju": Tek će da se trese, riječi bivšeg sudije će žestoko da ga zabrinu

Janik Siner će da bude suspendovan, a razloge za to objasnio je sudija Anđelo Kaskelja.

Janik Siner će gotovo sigurno da bude suspendovan. To je potvrdio i advokat i čovjek koji je nekada radio baš kao sudija u Arbitražnom sudu u Lozani - Anđelo Kaskelja. On je detaljno objasnio šta se sve to italijanskom teniseru stavlja na teret i zbog čega neće moći da prođe bez velike kazne.

Sinera čeka suđenje pred Arbitržanim sudom u aprilu i prema riječima Kaskelje izvesno je da će da bude suspendovan. "Jasno je da se zabranjena supstanca našla u tijelu sportiste. Ne dovodi se u pitanje uopšte Sinerova dobra volja. Ono što WADA (Svjetska antidoping agencija) traži jeste da bude suspendovan na godinu do dvije dana zbog nemara. Dužnost sportiste je da bude odgovoran i za poteze svog tima ", rekao je Kaskelja za italijanski list "L' identita"

Sankcija je sigurna, samo je pitanje koja će biti. "Činjenica jeste da kvantitet doping supstance nije poboljšao Sinerove performanse, ali to uopšte nije bitno kada je diskvalifikacija u pitanju. Ako u tijelu sportiste nađu anabolički steroid koji je zabranjen, što je utvrđena činjenica, on bi mogao da bude sankcionisan", objasnio je Kaskelja koji je ekspert u ovom polju.

Može li Siner da se izvuče?

Da li možda Janik može da nađe neko rješenje i da se izvuče iz cijele ove situacije? Advokat smatra da je to (ne)moguće. "Okolnosti su drugačije. Recimo imamo primjer sa bivšim fudbalerom Atalante Hose Luisom Palominom. Kod njega je došlo do kontaminacije pošto je pomazio psa koji je bio kod veterinara i imao je tretman kremom koja je sastojala zabranjenu supstancu. U Sinerovom slučaju je do kontaminacije došlo od strane njegovog tima i mogao bi da odgovara zbog toga", zaključio je Kaskelja.

Da podsjetimo, Siner je u martu prošle godine pao dva puta na doping testu. Utvrđeno je da je bio pozitivan na klostebol, zabranjenu suspstancu. Kada je to izašlo u javnost nastao je potpuni haos. Najviše zbog toga što se oko pet-šest mjeseci ćutalo o tome. Onda je utvrđeno i da Italijan nije bio ni provizorno suspendovan za vrijeme dok je trajala istraga.

Razlog zbog kog je sve to izazvalo haos jeste taj što Svjetska antidoping agencija uvijek tokom istrage suspenduje sportiste i čeka razrješenje slučaja. U Sinerovoj situaciji sve je riješeno ekspresno, poslije samo nekoliko dana, ali to nije prihvaćeno od strane WADA koja je tako uložila žalbu. Sada se čeka Arbitražni sud i saslušanje. Siner je poslije svega toga otpustio članove tima koji su učestvovali u cijelom tom doping skandalu. Umjesto njih doveo je dvojicu ljudi koji su sarađivali sa Novakom Đokovićem.