"Nemaš pojma, idi u penziju": Rus odgovorio na sramotne objave pred 29. rođendan

Danil Medvedev pričao je i o tome što ga navijači tjeraju u penziju.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago stock&people / Profimedia

Danil Medvedev će 11. februara da napuni 29 godina i navijači ga već teraju u penziju. Poslije serije loših rezultata i poraza koje bilježi počeli su da mu pišu da je bolje da "okači reket o klin" i da se posveti nečemu drugom. Izgubio je od Matije Belučija na turniru u Roterdamu (6:3, 6:7, 6:3) i tamo je otvoreno pričao i o tome.

Svjestan je i on da je daleko od one najbolje forme koja mu je donijela i titulu na US openu 2021. godine. Šta je problem? "Imam odgovor, ali to ne zavisi samo do mene. Moram da popravim mnoge stvari, neki pasing-šotovi mogu da budu bolji. Servis može da bude bolji, neki ritern takođe, tako da sve to zajedno. Neodstaje mi samopouzdanje, neke velike pobjede. Čeka me turnir u Marseju i probaću tamo da budem bolji. Probaću da nađem način. Da li će to da bude sutra, za mjesec dana ili za godinu dana, to ne znam. Pronaći ću način da igram svoju igru opet", rekao je Medvedev koji je trenutno sedmi teniser svijeta.

Jedno od pitanja bilo je i o tome što mu na društvenim mrežama pišu da je vrijeme da ide u penziju. "Ne znam šta da kažem na to. Volim tenis, pobjeđujem u dosta mečeva, nastaviću da igram sve dok to ne budem mogao da uradim. Ako ispadnem iz najboljih 100 onda ne znam šta će biti, ali to se neće dogoditi. Siguran sam da ću da se vratim jači", zaključio je Medvedev.