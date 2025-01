"Danil neće doći!": Haos na Australijan openu, poslije meča u tri ujutru bivši broj jedan odbio da se pojavi

Danil Medvedev nije htio pred novinare poslije meča drugog kola Australijan opena.

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Danil neće doći", saopštili su organizatori nakon što je nekadašnji broj jedan na ATP listi i osvajač grend slema Danil Medvedevizgubio od nepoznatog Amerikanca vijetnamskog porijekla Lernera Tijena u drugom kolu Australijan opena. Izgubio je u dramatičnom meču od pet setova, igralo se skoro pet sati, a vidjeli smo i pravu pometnju kada je kiša prekinula meč u 11. gemu petog seta!

Na kraju je Tijen pobijedio sa 3:2 (6:3, 7:6, 6:7, 1:6, 7:6) u tajbrejku petog seta, nakon što su se poslije kratke pauze zbog kiše obojica tenisera vratila na teren. I bez te stanke zbog kiše uslovi su bili malo je reći loši jer se duel završio poslije tri časa izjutra po lokalnom vremenu.

Nakon svega, Danil Medvedev je odbio da se pojavi na konferenciji za medije koja je bila planirana, tako da smo mogli da čujemo samo Amerikanca koji se obratio na terenu i istakao da je jako srećan nakon najveće pobjede u dosadašnjoj karijeri.

"Definitivno sam se nadao da ovo neće otići u pet setova i u taj-bejk, ali svakako sam jako srećan što sam pobijedio. Znam da sam sebi ovo napravio mnogo težim nego što je moglo da bude, ali svejedno. To što sam izgubio treći set iako sam imao meč loptu me je poremetilo u četvrtom seti. U četvrtom setu mi se jako išlo da piškim, pa sam probao da sve završim prilično brzo", rekao je on poslije pobjede.