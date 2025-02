"Zbog operacija sam niži za šest centimetara": Bolna ispovijest Borisa Bekera

Boris Beker otkrio je neke detalje koje niko nije znao...

Izvor: Splash News / Splash / Profimedia

Boris Beker (57) osvojio je šest grend slem titula u karijeri, bio je prvi teniser svijeta, ima ukupno 49 trofeja, trenirao je Novaka Đokovića, a u jednom momentu bio je i u zatvoru zbog utaje poreza. Dovoljno stvari da bi mogao da se snimi film o svemu kroz šta je prošao u životu i u teniskoj karijeri. Sada je otkrio i još neke detalje, poput tog da se smanjio i da je sada visok oko 187 centimetara, a ne oko 193 koliko je bio.

U jednoj emisiji na "Netfliksu" pričao je o svojoj karijeri, pa je tako uporedio sebe sa poznatom pjevačicom Tejlor Svift. "Najveći izazov za mene su u stvari posljedice. Evo recimo kao Tejlor Svift sada. U prošlosti sam u Njemačkoj bio vijest svaki dan. Šta jedem, gdje se krećem, sa kim ručam, čak su i moji roditelji bili u strahu. Evo, pogledajte me kakav sam sada. Bio sam viši, oko 193 centimetra, sada sam oko šest centimetara niži zbog operacija koje sam imao, operisao sam kuk, koljena i zglob. Sve to te smanji, platio sam visoku cijenu sa tih šest centimetara", rekao je Beker.

On se prijavio i za jedan rijaliti sa čuvenim Berom Grilsom koji snima emisije o preživljavanju. "Za mene je to bio izlazak iz zone komfora. Nikada nisam spavao u sobi sa 10 stranaca, nisam bio okružen zmijama, krokodilima. Želim sebi da postavim neki izazov, da radim neke stvari koje nisam radio u prošlosti. Ništa me ne iznenađuje, nemam možda uvijek prava rješenja, ali imam ideje", zaključio je Beker.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:30 Trenutak kada je Novak Đoković znao da će predati Izvor: Eurosport TV Izvor: Eurosport TV

(MONDO)