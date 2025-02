"Moram sam to da objavim, isprovocirali su me": Novak Đoković prvi put priznao kako su ga legende povrijedile

Novak Đoković progovorio o komentarima preko kojih nije mogao da pređe.

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković stigao je u Dohu gdje će od 17. do 22. februara učestvovati na svom prvom turniru od Australijan opena u januaru. U intervjuu za "Sport klub" otkrio je ono što sve zanima - da će Endi Marej zaista ostati njegov trener, čim mu se pridruži poslije dramatičnog odmora na skijanju u Švajcarskoj.

"Jeste, ostao je moj trener. Imamo dogovor da radimo na neodređeno vrijeme. Biće u Americi, a onda poslije toga vjerovatno na nekoliko turnira na šljaci, pa ćemo vidjeti kako dalje. Tako da, dogovor i dalje postoji", rekao je Đoković, najavivši da će u martu u Indijan Vels i Majami sa Britancem.

"Poslije Dohe idem u Ameriku, kada je turnirski raspored u pitanju. To mi je na rasporedu. Ono što sam objavio i ranije – Indijan Vels, Majami i onda ću vidjeti koje ću turnire igrati na šljaci. U suštini sam prijavljen za sve ove velike turnire".

"Ne bih da nisu legende"

Morao je Novak da se vrati na ono što ga je posebno zaboljelo - optužbe da je lažirao povredu na Australijan openu, zbog koje se povukao u polufinalu protiv Saše Zvereva.

"Isprovociralo me je to što već nekoliko puta koliko sam se u Australiji povređivao, 2021. i 2023, ne mogu da kažem svi, ali osjetio sam da jedna poprilično velika grupa ljudi misli da to nije istina i da su moje povrede zapravo neki moj vid provokacije ili strateške igre mentalne sa protivnicima", kazao je Novak u dahu.

Posebno ga je zaboljelo što su teniski velikani takođe počeli da šire sumnju u istinitost povrede.

"Ne bih reagovao da nisu reagovale neke legende našeg sporta. Mislim kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama to je u redu. Ali, kada to baš eskalira do te mjere da se ljudi, da imaju dilemu, da prosto u pitanje dovode moj integritet i vjerodostojnost onoga što sam rekao da jeste, pogotovo kada dolazi od nekih ljudi koji su stvarno legende našeg sporta i koji imaju multimilionski auditorijum koji ih sluša kada prenose mečeve, onda sam tu već osjetio potrebu da prosto odreagujem".

Tako je i donio odluku da pokaže snimak povrede zadnje lože.

"To nikada nisam radio, ali to sam uradio zbog kuliminacije zbog svega što se hronološki desilo. Znači, nije to samo ove godine nego prosto i 2021. i 2023. i sada. I prosto sam se zasitio tih komentara i, kažem, to kada su ti ljudi koji su jako važni u našem sportu rekli to što su rekli, onda sam morao da odreagujem", dodao je Novak Đoković.

