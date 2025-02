Sad je kraj za Novaka u Dohi: Verdaska poslao u penziju, pokazao koliko je veliki

Novak Đoković i Fernando Verdasko nisu uspjeli da se plasiraju u naredno kolo turnira u Dohi.

Izvor: Nikku / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković i Fernando Verdasko nisu uspjeli da se plasiraju u treće kolo turnira u Dohi. Od njih dvojice bolji su bili Hari Heliovar i Henri Paten, koji su slavili 2:0 (7:5, 6:4). Bio je to posljednji meč Španca koji je ostavio veliki trag u tenisu i žeio je da se na ovaj, specijalan način oprosti od bijelog sporta.

Od prvog momenta bilo je jasno da su Paten i Heliover favoriti. Međutim, momci u zrelim igračkim godinama nisu željeli da se predaju bez borbe. Verdasko je pokazao da nije uspjelo da ga poremeti to to što dugo nije igrao tenis aktivno - snažno je servirao, a svojim još snažnijim forhendima spasavao gemove.

Igralo se gem za gem i bez obzira na prednost koja je Petenu i Helioveru gotovo svaki od gemova igrao se uz mnogo razmjena i napetosti. Skoro da niko nije sasvim lako uspio da sačuva svoj servis. Naročito pri servisu Đokovića i Verdaska se vodila nešto jača borba. U prvom slučaju kad su izborili 3:2, Verdasko je odservirao as, a onda je isto uradio i Đoković kad su poveli 4:3.

Uspjeli su u samoj završnici seta da aktuelni osvajači AO dođu do brejka. Čak dva puta su rivali uzeli poen na isti način - tako što Verdasko nije dovoljno jako smečovao lopticu. Imali su tada dvije brejk šanse, prvu nisu iskoristili, ali su u drugoj već bili bolji. Poslije toga su vrlo lako došli do vođstva u setovima, imali su tri set lopte i već su u prvoj bili precizni.

Nastavila se velika borba i u drugom setu, ali do rezultata 2:2. Poslije toga su Paten I Heliover stigli do brejka i gemu u kojem su Đoković i Verdasko u potpunosti zakazali. Španac je promašivao udarce koje je do tada pogađao, dok se Đoković nije najbolje snašao na mreži.

Imali su u nastavku Peten i Heliover i dvije meč lopte pri rezultatu 5:3, dok je u gemu bilo 40:30. Ipak, nisu ih iskoristili, a glavni krivac je bio Verdasko - snažno je servirao što je bilo više nego dovoljno da se smanji zaostatak. Međutim, pri servisu rivala već nije bilo mnogo šansi za preokret, došli su osvajači AO do tri brejk lopte i već su prvu iskoristili.