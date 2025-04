Lazar Kukić i Pik Seged nanijeli najteži poraz PSŽ-u u istoriji Lige šampiona

Luka Karabatić i PSŽ su ispali, Lazar Kukić i Pik Seged idu dalje u borbi za trofej Lige šampiona.

Kakav potop Pari Sen Žermena! Nakon što su u gostima u Segedinu savladali Pik Seged 31:30 u prvom meču nokaut faze Lige šampiona sada ih je Pik Seged razbio usred Pariza 35:25 (17:11) i tako se plasirao u četvrfinale. Ovaj meč je ušao u istoriju kao najteži poraz Pari Sen Žermena na svom terenu u istoriji Lige šampiona.

Osim Kamila Šipžaka sa osam golova niko nije bio na visini zadatka, a u timu iz Mađarske je bilo itekako raspoloženih. Lazar Kukić je dirigovao igrom ekipe i dao je tri gola, a najefikasniji je bio Hrvat Šoštarić sa sedam golova. Četiri su imali Frimel i Banhidi, po tri Bodo, Garsiandija, Mačkovšek, Rod i Smarason.

Srbi redom otišli dalje u Ligi šampiona

Još Srba će igrati završnicu Lige šampiona pošto su u timu Fuhsea dalje prošli Dejan Milosavljev i Mijajlo Marsenić. Poslije 33:27 u Poljskoj tim iz Berlina je igrao neriješeno 37:37 (21:24) sa Kjelceom u drugom kolu i prošao dalje. Marsenić je dao dva gola, a Matijas Gidesel je sa nevjerovatnih 12 pogodaka odveo svoj tim dalje. Kod Kjelcea Šićko je imao osam a Konku je imao šest, Nai pet glova.

Vladimir Cupara je završio takmičenje zajedno sa Darkom Đukićem, iako su obijica dali po gol. Poraženi su u oba meča od Magedburga i sada je bilo 35:29 (21:10). Magnuson je dao osam, a Feliks Klar šest golova kod aktuelnog prvaka Evrope.

Dalje ide i Marko Milosavljević sa Nantom. Poslije poraza od tri razlike u Poljskoj sada je francuski tim u prvom poluvremenu poveo 17:8 i zadržao 29:24 do kraja te tako prošao dalje. Abdi je dao šest, Bos i Rivera po pet golova. Kod Visle Mihalovič je imao pet pogodaka. U posljednjoj stepenici pred Fajnal for sastaće se Vesprem i Magdeburg, Barselona i Pik Seged, Sporting i Nant i Olborg i Fuhse. Osim pomenutih igrača još jedan Srbin ima šansu da ode na F4, a to je Dragan Pešmalbek u sastavu Vesprema.

