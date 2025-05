Ana Ivanović o najvećem uspjehu u karijeri: "Teško pitanje, ali odgovoriću..."

Ana Ivanović je odbrala svoj najveći uspjeh - dala je prednost osvajanju grend slema, prije nego poziciji broj jedan na svijetu.

Izvor: Instagram/mutuamadridopen

Ana Ivanović je imala priliku da gostuje u podkastu u kojem je nedavno bio i Novak Đoković i govorila je o svojim uspesima.

Ivanovićeva je dobila pitanje da izabere koji uspjeh joj je draži - osvajanje grend slema ili pozicija broj jedan na rang listi. Srpska teniserka je 2008. osvojila Rolan Garos, a 9. juna iste godine postala je i "Broj 1".

"To je teško pitanje, ali moram da odgovorim jer su oba sjajna dostignuća. Kad već moram da bira, odlučiću se za grend slem. Naravno, biti prvi na svijetu je veoma posebno, a morate da budete konstantni. Osjećaj osvajanja grend slema, kada napravite viner ili osvojite taj poen... Ništa bolje od toga", ispričala je Ana Ivanović u podkastu "Iguales".

Ana ivanović je dva puta igrala finale grend slema, najprije na Australijan openu 2008. kad je Marija Šarapova bila bolja od nje, ali je već sljedeći put popravila učinak i u Parizu slavila protiv Dirane Safine. Na Vimbdlonu je stigla do polufinala, kad je Venus Vilijams bila bolja, a onda na US openu do četvrtfinala 2012.

Tokom karijere Ivanovićeva je osvojila 15 titula i ostvarila učinak u singlu 480-225. Takmičila se i u dublu, ali je ostala bez titule i tokom karijere upisala je 30 pobjeda u parovima i 35 poraza.