Fernanda Alonsa pitali kada će konačno da osvoji bodove: "Sačekajte 10-12 trka, da padne atomska bomba"

Fernando Alonso se ne stresira puno oko ove sezone i čeka svoju šansu da dođe do poena.

Izvor: EPA-EFE/ALI HAIDER

Fernando Alonso nema baš idealnu sezonu u Aston Martinu, ali pored svih nedaća ne odustaje. Iako u Majamiju nije uspio bolje od 15. mjesta sa vrlo jasno najsporijim bolidom na stazi, 43-godišnji legendarni vozač nije bio nervozan kao Luis Hamilton. Hamilton se javno podsmijavao Ferariju nasred trke kada mu je javljeno da mora da pusti Šarla Leklera ispred sebe, a Alonso je sa druge strane trku završio sa osmijehom na licu. Iako nema mnogo razloga za sreću.

"Bila je ovo teška trka. Nismo imali potrebnu brzinu cijelog vikenda i očekivlai smo da trka bude komplikovana. Nikada nisam umoran, da jesam ne bih se ni u petak pojavio. Na početku godine sam znao da će biti 24 trke u kojima će biti normalno da nemamo poene. Kada sam završio 11. u Japanu i rekao da je to jedna od mojih najboljih trka loše je protumačena moja poruka. Ali ja znam da je ovo naša normalna pozicija, a kada sam 11. to je sjajno. To su mali ciljevi koje sebi postavljam svake nedjelje i drže me motivisanim", rekao je iskusni Alonso.

U prvih šest trka ove sezone Alonso je bez bodova, dok je Lens Stol uspio nekako da skupi 14 bodova. Kako planira dvostruki šampion da dođe do poena? Vrlo živopisno. "To se desi svakih 10 do 12 trka. Kada padne atomska bomba ili se desi neki haos na stazi, onda mogu da uzmem poene", rekao je Alonso.