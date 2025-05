"Prvi put ću reći ovo o Đokoviću i Federeru": Beker se suzdržavao 10 godina i otkrio istinu

Boris Beker prvi put otkrio šta je rekao Novaku Đokoviću tokom finala protiv Rodžera Federera 2015. godine na Vimbldonu što je napravilo prekretnicu.

Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavni njemački teniser Boris Beker bio je trener Novaka Đokovića od 2013. do 2016. godine i može se reći da je to bila više nego plodonosna saradnja. U tom periodu Đoković je osvojio po dva Australijan opena i Vimbldona, Rolan Garos, US Open, dva puta ATP finale i čak 14 mastersa, a možda se kao prekretnica može uzeti 2015. godina.

Bila je to možda i Đokovićeva najbolja sezona u karijeri kada je osvojio tri grend slema, a poseban užitak bio je kada je na Vimbldonu ponovo srušio Rodžera Federera. U tom trenutku Švajcarac je imao blagu prednost jer je dobio posljednjih nekoliko mečeva i zato je važio za favorita, posebno jer je na svojoj strani imao i navijače, a Boris Beker prvi put je sada ispričao šta je sa tribina vikao ka Novaku Đokoviću što je "okrenulo" meč.

"Dakle, Novak Đoković igra finale protiv Rodžera Federera na Vimbldonu. I nije pobijedio već duže vrijeme. Imao sam ideju o tome kako bi trebalo da igra protiv Rodžera. Dobio je prvi set, ali je izgubio drugi... Imao je još nekoliko set lopti u taj-brejku. Onda je uslijedila pauza zbog kiše, i otišao je u svlačionicu koja je odmah pored prostora za medije", prisetio se Beker i dodao:

"Nisi mogao da uđeš tamo kao trener, ali ja sam član i znam kako da se snađem kod medija, provukao sam se pored sudija i obratio se Novaku na engleskom: ‘Radiš sve kako treba, saberi se, strategija je dobra. Mnogo si mlađi od Rodžera’".

"Vikao sam na njega i to je promijenilo"

Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Zaista sam viknuo na njega i on me samo gledao, mislim da nije vjerovao da mogu tako jasno da govorim engleski. Ali, ako hoću - mogu", ispričao je Boris Beker u podkastu kod Andree Petković podsjetivši na meč koji je Nole dobio 3:1 (7:6, 6:7, 6:4, 6:3) i to je sve promijenilo.

"Izašao je i dobio meč. Postoje trenuci kada trener jednostavno mora da kaže igraču: drži se strategije, izdrži, ti si bolji igrač".

Šta se desilo Federeru poslije poraza od Novaka?

Interesantno je da su Federer i Đoković do tog finala 2015. godine bili izjednačeni u međusobnim duelima na grend slem turnirima. Bilo je 6:6 dok Đoković nije dobio svoj treći istorijski Vimbldon, a od tada su igrali još samo četiri puta. I Federer je gubio finale US Opena, dva polufinala Australijan opena i jedno Vimbldona.

Ukupni skor na kraju karijere Švajcarca bio je 27:23 za Đokovića.