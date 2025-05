Novi apel institucijama: Pomozite ili se RK Borac i ŽRK Borac gase!

Čelnici RK Borac, ŽRK Borac i Rukometnog saveza Republike Srpske upozorili da će se oba kluba ugasiti ukoliko ne dobiju veću i kontinuiranu podršku republičkih i gradskih vlasti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Rukometaši i rukometašice Borca završili su sezonu u kojoj je u najmanju ruku fokus osim borbe na terenu bila i borba za preživljavanjem.

Upravo zbog loše finansijske situacije RK Borac odustao je od odlaska na završni turnir Kupa BIH, a neizvjesno je dalje funkcionisanje ne samo ovog kluba, već i Ženskog rukometnog kluba Borac u kojem igračice nisu dobili posljednje tri plate.

Čelnici dva kluba, predsjednik RK Borac Darko Savić i predsjednica ŽRK Borac Nada Tešanović, član UO Rk Borac Rade Unčanin i predsjednik Rukometnog Saveza Republike Srpske Marinko Umičević u petak su na vanrednoj konferenciji za novinare upozorili da će se oba kluba ugasiti ne dobiju veću i kontinuiranu podršku republičkih i gradskih vlasti.

"Mislim da nakon što je sezona završena nema razloga da se ova tema i dalje sklanja sa stola. Borac je sa predzadnjeg mjesta došao skoro do Evrope, izborio polufinale Kupa BIH, imamo prvake Bih u omladinskim selekcijama, djevojke su osvojile Kup RS, polufinale Kupa BIH, isto tako omladinske selekcije imaju trofeje. Ne radi se samo o prvoj ekipi, već klub čini mnogo selekcija, trenera, a sve je sad došlo u pitanje. Sve može da padne u vodu zbog nebrige prema sportu, a posebno prema rukometu. Drugi sportovi se pomažu, neka se pomažu, nemamo ništa protiv toga, ali i rukomet zaslužuje podršku“, istakao je predsjednik RK Borac Darko Savić.

"Odluka da ne idemo na Kup BIH je zajednička odluka igrača i Upravnog odbora. To nije moja sramota, a nije ni sramota ovih momaka. Ovo su moje uplatnice - 160.000KM sam svojih para dao od nove godine“, dodao je on.

"Prodao sam stan u Istočnom Sarajevu i dao pare Borcu. Govorili su neće da se pomogne dok je ovaj tu, dok je onaj tu, evo promijenila se uprava. Da li se stalno traži izgovor da se ne pomogne klubu? Momci će lako naci klubove, mi treba da im ponudimo ugovore, a šta da im ponudimo? Momci ne pitaju za pare, ali i oni moraju od nečega da zive? Sta da kažemo dvojici Crnogoraca koji nemaju para da se vrate kući, koji nemaju sta da jedu?“

Savić je istakao da RK Borac i ŽRK Borac ne mogu da opstanu bez veće podrške institucija.

"Pitam ove što odlučuju o budžetu mogu li oni da prežive a da 15 odsto budžeta dolazi od Grada, kod muškog je taj procenat 15 odsto, a 18 odsto kod ženskog? Oko 80 odsto moramsada mi da obezbijedimo. Neka se snađe za 80 odsto sredstava Dvorana Borik, Centar za socijalni rad, RTRS... Mogu li oni da opstanu na taj način“, istakao je Savić i dodao:

„Ne vidim smisao ostanka u klubu gdje se svaki dan osjećam ružno. Da sam kockao mojim parama možda bih nešto i dobio...“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik RK Borac je istakao da banjalučki klub ima daleko manje novca od ostalih rukometnih klubova u BIH.

"Niko od nadležnih nas nije nazvao, pitao kako funkcioništemo. Prosječan budžet kluba u BIH je 700.000-800.000KM. Kako neko zamišlja da Borac zivi sa 110.000KM od Grada i još 200.000KM koje jos nađemo. Dužni smo za hranu 30.000KM, prevoz 40.000KM... Tog čovjeka ne smijem više od sramote nazvati da nas vozi negdje".

Prozvao je Savić i pojedine političare koji su u Skupštini Grada Banjaluka.

"Ja sam glasao za SNSD, skupljao glasove za Talića, Amidžica, Zeljkovića, Marinka... Budu ti izbori, kad se to završi izgleda to više nikom nije važno. Oni trebaju da spreme amandmane na Budžet Grada da se poveća iznos od grada, a očekujemo i od republičkih institucija pomoć. Za ovih 6 mjeseci pomogao nam je najviše pokojni Srđan Todorovic, koji nije iz Banjaluke koji je rekao da ne može da gleda kako se svi patimo i dao nam je 30.000 KM“, rekao je Savić.

Na pitanje koliko je potrebno novca da se finanijski zatvori bar sezona koja je završena odgovorio je:

"Treba nam 300.000KM za RK Borac i 100.000KM za ŽRK Borac", rekao je Savić.

Mnogo se očekivalo kada je u novembru promijenjena uprava, ili bar veći dio, napravljeno je dosta pozitivnih stvari, međutim, RK Borac je i dalje u problemu. Savić ističe da nije zadovoljan, ali da je uradio sve što je mogao.

"Ja nisam zadovoljan ni sa čim. Mi smo pet plata podijelili. Kako bilo koja institucija može da obezbijedi 80 posto budžeta. Jel može dvorana, jel može fakultet? Šta mi možemo još da uradimo? Zahvalio sam se, pomilovao, žalio se, kako da mi dobijemo podršku institucija. Normalno da ja nisam zadovoljan, ali koja je moja moć. Nisam političar, ni na listi, ni odbornik, ni ministar. Prodao sam šta sam imao... Članovi Upravnog odbora osim mene nisu donijeli ni marke. Ali nisam ja birao Upravni odbor. Upravni odbor je izabran u paketu i to je jedna od sistemskih grešaka koje su napravljene. Kad premijer bira ministre on bira svoj kabinet. Ali situacija je takva da niko nije htio da uđe u klub. Niko nije htio da bude trener, nudio sam bivše igrače da uđu u upravu, svi su odbili. Oni koje sam ja htio su prvo pitali koliki je moj budžet, a rračun je bio blokiran. Ja sam zadovoljan svojim radom, jer je klub funkcionisao na osnovu mog keša koji sam donio“, rekao je Savić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba



O situaciji u RK Borac govorio je i predsjednik Rukometnog saveza RS i nekadašnji član uprave kluba i iznio svoje viđenje problema.

"Na početku sezone rečeno je evropski Borac. Tada je uplaćeno 500.000KM i trebalo je još 300.000 KM. Da je to uplaćeno i da je Šaja platio 200.000KM za kiriju, a koje neće da plati, nikakvih problema ne bi bilo. Da je ministar pozvao stranke i da je rekao hajde da vidimo kako je on uknjižen, svega ovog ne bi bilo“, rekao je Umičević i rekao da je pozadina svega otimanje prostora Rukometnog kluba Borac.

„Ovo je sve pozadina prostora koji je otet Borcu, gedje smo mi izgubili prvo poluvrijeme i gdje je sudija dosudio u korist nekogaa za nešto što nije njegovo. Borac je trebao propasti kad smo prije izbora išli Branković i ja kod Gradonačelnika kad je uplatio Stanivuković uplatio 110.000KM. Borac je institucija Republike Srpske, ne samo Grada. Molim predsjednika Dodika, daj primi Brankovića, Savića, mene, tog savjetnika Bojinovića da sjednemo zajedno. Volim Borac, nikada feninga nisam uzeo od njega. Ali ovo što se radi s Borcem to je projekat da se ugasi i da se otme prostor. Pozadina svega je taj prostor. Idioti su spremni ugasiti instituciju. Ako se hoće riješiti problem Borca može se riješiti za pet dana. Ovo je jedan lopovski projekat, otimačina uz podršku nekih ljudi koji su u Vladi. Ministarstvo ne postoji. I Leotar je u problemu i Sloga, svi klubovi su u problemu“, istakao je Umičević.

"Kažu lopovluk. Nije lopovluk u Borcu. Ja se Darku divim, spasio je da klub ne ode u drugu ligu. Kakva je to liga BIH bez Borca? Nikakva. Mnogi se vesele što je Borac u ovakvoj situaciji. Šta je s novom sezonom, otići će igrači. Situacija je teška .Rukometni savez četiri godine nije dobio marke od Vlade. Zašto bih ja finansirao Kup RS iz svojih privatnih para, zašto ne finansira država? Borac dobije 110.000KM od Grada. Šta je to za klub i sve njegove kategorije? Bez milon KM ne može da bude budžet Borca. Zamoljavam predsjednika Dodika, on voli sport i pomogao je svima. Pozvaću u ponedjeljak u 12 sati predsjednika Dodika, gradonačelnika, sve na sastanak“, rekao je Umičević.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednica ŽRK Borac Nada Tešanović istakla je da je situacija u ovom klubu najteža ikada.

„Ja sam tu 20 godina, nikada nije bilo lako, ali sad je najteže. Nije nam jasno da li ovom gradu trebaju ŽRK Borac i RK Borac ili ćete nas dovesti u situaciju da zaključamo prostorije i vratimo ključeve. Tražila sam amandmane u Budžetu Grada da se povećaju sredstva za ženski i muški rukometni klub. To što nama grad da to je sitno i malo i to vratimo. Mi moramo moljakati i ići od vrata do vrata i tražiti sponzore. Dokle tako? Ne možemo više tako.

Što se tiče ŽRK Borac, da nije bilo Milorada Dodika mi ne bi bili gdje jesmo. Mene je sramota kucati na vrata i tražiti novac za nešto što su zaslužile. Nemaju stipendije, nemamo novca da zadržimo igračice. S čim da idemo u Evropu? Mi smo vicešampioni BIH, treba da igramo Evropu, sa čim? Zatvorićemo oba kluba ukoliko ne dobijemo pomoć koja ce biti kontinuirana“, istakla je Tešanovićeva i poručila odbornicima u banjalučkoj skupštini da se uozbilje i da pomognu.