Drama na letu Saše Zvereva: "Udario nas je grom, morali smo da prinudno sletimo"

Aleksander Zverev i drugi poznati teniseri doživjeli veliku neprijatnost na putu ka Parizu, gdje je stigao na Rolan Garos.

Njemački teniser Aleksander Zverev imao je dramatičan let do Pariza, gdje se sprema za nedelju i početak Rolan Garosa. U avion kojim je letio od Hamburga do glavnog grada Francuske udario je grom.

"Moj put do ovdje bio je nevjerovatan. Poletjeli smo iz Hamburga, letio sam sa Jiržijem Lehečkom i Brendonom Nakašimom, nekim dubl-igračima i udario nas je grom. Morali smo da prinudno sletimo u Hamburg", kazao je Zverev.

"Nismo mogli da nađemo još jedan let, pa smo morali da letimo sljedećeg jutra. Uzeo sam drugi let, poletio sat poslije ponoći i stigao sam ovdje u Pariz u tri ujutru. Prvi put u životu mi se dogodilo da doživim udar groma", rekao je on novinarima.

Prema bezbjednosnim mjerama, ovakva situacija se vodi kao "incident" i avioni su pravljeni tako da bezbjedno podnesu udare groma, bez svojih oštećenja i bez opasnosti po putnike i posadu.

Zverev potencijalni protivnik Đokovića

Novak se nalazi u istom dijelu žrijeba Rolan Garosa u kojem je i Zverev i moguće je da se sretnu u četvrtfinalu. Srbin će doputovati u Pariz u subotu uveče, jer će od 15 časova igrati finale u Ženevi protiv Huberta Hurkača.

