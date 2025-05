Sve što treba da znate o finalu Novaka Đokovića: Kada igra, protiv koga i zašto se ne plaši rivala

Novak Đoković igra finale ATP turnira u Ženevi protiv Huberta Hurkača od 15 časova.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković opet juri 100. titulu u karijeri. Najbolji srpski teniser je prošli trofej osvojio kada je na Završnom mastersu 2023. godne 19. novembra dobio Janika Sinera 6:3, 6:3 i od tada nema osvojen turnir. Sada će oko 15 časova izaći na teren da proba da pobijedi Huberta Hurkača u finalu Ženeve.

Od tada je naravno osvojio svoj najdraži trofej, zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, ali na ATP turnirima nikako da dođe do tog jubilarnog 100. pehara. Igrao je prošle sezone finala Vimbldona i Šangaja, a ove sezone je na Australijan openu igrao polufinale i onda u Majamiju finale.

Ipak na šljaci mu nije išlo, upisao je dva poraza zaredom na startu turnira koje je igrao i nakon toga se rastao sa Endijem Marejem koji je pola godine vodio brigu o njegovoj karijeri. Sada ipak pred Rolan Garos pokazuje da "nije deda nego tata" kada je tenis u pitanju.

Kako je stigao do finala?

U Ženevu je prije svega stigao neočekivano. Nakon poraza od Alehandra Tabila u Monte Karlu i Matea Arnaldija u Madridu falilo mu je mečeva na šljaci pa je tražio specijalnu pozivnicu. Onda je dobio Martona Fučovića 6:2, 6:3, Matea Arnaldija 6:4, 6:4 i Kamerona Norija 6:4, 6:7, 6:1 za ulazak u finale.

Ko je rival?

Hubert Hurkač ima 28 godina i najveći uspjeh mu je polufinale Vimbldona 2021. godine. Trenutno je 20. na ATP listi, ali je stizao i do šestog mjesta, a tokom većeg dijela karijere nije volio da igra na šljaci. Zapravo mu je ovo prvo finale na ovoj podlozi. Do meča sa Novakom savladao je Kazoa, Rindekneha iz Francuske, Amerikanca Frica i Ofnera iz Austrije. Do sada je sedam puta igrao sa Novakom i svaki put je izgubio, a samo mu je dva puta uzeo set.