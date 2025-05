Alkaraz ostao u čudu i stao na stranu Novaka Đokovića

Nije se dopalo Karlosu Alkarazu kako su pričali o njemu i Sineru, posebno jer su izostavili Novaka Đokovića. Ipak je to najveći svih vremena.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz stigao je u Pariz gdje će pokušati da odbrani titulu na Rolan Garosu, a u većini anketa očekuje se da se za titulu bori sa Janikom Sinerom. Vidjeli smo sjajan duel njih dvojice i u Rimu, pa s obzirom da su na dvije strane žrijeba i u Parizu prognoziraju da će trenutno dvojica najboljih udariti jedan na drugoga.

Njihovo rivalstvo moglo bi da bude velika vijest za tenis u budućnosti, ali za razliku od medija koji pokušavaju čak i vještački da ih promovišu, Karlos Alkaraz spušta loptu na Rolan Garosu.

Zbog toga je na jedno vrlo interesantno pitanje o rivalstvima u tenisu - u kojem čak nije ni spomenut Novak Đoković - morao da reaguje i ispravi jednog novinara. I nije to prvi put da radi Karlos Alkaraz koji se od malih nogu ugleda na Noleta, tako da nije propustio priliku da i ovoga puta stane na njegovu stranu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

"Tenis ima veliku istoriju rivalstava. Borg - Mekinro. Sampras - Agasi. Nadal - Federer. Možda u budućnosti sada izgleda kao da ste ti i Siner to novo rivalstvo. Šta misliš o tome? Na šljaci, da li misliš da imaš korak prednosti?", glasilo je pitanje zbog kog je Španac ostao u čudu.

"Neću da stavim samog sebe ili rivalstvo koje imam sa Janikom Sinerom u isti nivo kao ta legendarna rivalstva", rekao je Alkaraz i objasnio zašto su njih dvojica još daleko, pominjući tu i Đokovića koga se novinar nije setio.

"Ali, mislim da je za teniske navijače sjajno što postoje mečevi između igrača koji ih uzbuđuju i koje žele da gledaju. Kao što si rekao, nekada je to bilo Borg - Mekinro, Rafa - Rodžer... ili sa Đokovićem. Velika trojka međusobno. Sada mislim da su ljudi uzbuđeni svaki put kada igram protiv Janika Sinera. Naši mečevi, po mom mišljenju, su veoma kvalitetni u teniskom smislu. Za publiku, pa čak i za one koji inače ne prate tenis, mislim da su to mečevi koji bi mogli da ih zainteresuju da počnu da ga prate".

"Vidjećemo u budućnosti kako će se sve razvijati. Za sada, sigurno neću nas staviti za taj sto velikih rivalstava. Ali, mislim da su ljudi uzbuđeni kada gledaju naše mečeve", zaključio je on.

Kakva su rivalstva Novaka Đokovića?

Nije bez razloga Karlos Alkaraz spomenuo Novaka Đokovića kada su njegova dva rivalstva sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom vjerovatno i najveća u istoriji tenisa. To se posebno odnosi na rivalstvo sa Nadalom jer su njih dvojica odigrala čak 60 mečeva, a dva više dobio je Nole.

Što se tiče rivalstva sa Federerom, bilo je tu 50 mečeva i Đoković je dobio 27. Interesantno je da su Federer i Nadal igrali ukupno 40 puta, a više pobjeda ima Španac (24).