Karlos Alkaraz istakao je da bi volio da se Novak Đoković još dugo bavi tenisom i da mu se čini da se tijelo Srbina ponaša kao da ima 25 godina.

Izvor: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH, Screnshoot/YouTube/@tennistv

Karlos Alkaraz i Janik Siner će se sastati u finalu mastersa u Rimu, biće to susret mladosti i dvojice najperspektivnijih igrača današnjice. Španac je, nakon što je osigurao susret sa Italijanom, odlučio da govori o Novaku Đokoviću i ambicijama Srbina koje, bez obzira na godine, neprestano rastu.

U posljednja dva susreta Alkaraza i Đokovića slavio je Srbin - u finalu Olimpijskih igara u Parizu, a onda ponovo u četvrtfinalu Australijan opena. Poslije pobjede nad Lorencom Musetijem Alkaraz je govorio o Novaku: "Pa, mislim, njegovo tijelo izgleda kao da ima 25 godina. Ludo je kako održava dobar nivo pred mečeve."

Vidi opis "Njegovo telo kao da ima 25 godina": Alkaraza pitali za Novaka, Španac objasnio zašto ga još želi na turnirima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Novak Đoković je nedavno objavio i da mu je jedan od ciljeva da odbrani Olimpijske igre.

"Mislim da je fizički u zaista dobroj formi. Zavisi od njega. Prilično sam siguran da ako mu je cilj da igra još jedne Olimpijske igre da je sposoban da to uradi. Naravno, mislim da mnogo brine o svom tijelu, o svemu samo da bi bio sto posto spreman. Ako to ima, sigurno to može da uradi. Bio bih više nego srećan da ga vidim još godina na turu, da igra. Bio bih više nego srećan ako se to desi."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!