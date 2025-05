Nezapamćena reakcija Đokovića poslije 100. titule: Oborio glavu, nije mu bilo ni do čega

Šta se desilo sa Novakom Đokovićem? Iako je u Ženevi osvojio 100. titulu, djelovao je vrlo nezadovoljno, vjerovatno jer je očekivao bolji nivo tenisa.

Novak Đoković pobijedio je Huberta Hurkača u finalu Ženeve 2:1 (5:7, 7:6, 7:6) i tako je došao do svoje jubilarne 100. titule u karijeri. To je svakako sjajna vijest za Đokovića uoči Rolan Garosa, gdje će juriti 25. grend slem, međutim čini se da postoje stvari kojima najveći svih vremena nije zadovoljan.

To se moglo vidjeti po nervozi za vrijeme finalnog meča, posebno početkom trećeg seta kada je psovao i svoje trenere, a na kraju nije bilo ni uobičajenog slavlja.

Iako je Đoković čekao dugo na ovu titulu, reagovao je skoro kao da je izgubio od Hurkača. Pogledajte su scenu:

Pogledajte 00:42 Novak Đoković proslavio titulu kao da je izgubio Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Spustio je glavu Đoković, prišao mreži i čestitao Hurkaču na dobroj partiji, a onda je samo otpozdravio publici. U jednom trenutku vidjeli smo i da je uputio poljubac, vjerovatno svojoj djeci, dok je potom prišao klupi i presvukao se. Nije bilo pretjeranog uzbuđenja kod njega, dok je s druge strane Hurkač zaplakao.

Može se pretpostaviti da mu turnir u Ženevi, koji je iz serije 250, svakako ne znači kao 24 grend slema ili 40 mastersa koje je osvojio, ali djeluje da je ipak nešto drugo po sredi.

Obično je Đoković nezadovoljan kada ne odigra kako je zamislio, a to se moglo i očitati iz njegove prve izjave poslije meča kada je naglasio da je i Hurkač mogao da podigne pehar: "Morao sam da se pomučim za ovo. Hurkač je bio bliži pobijedi, imao sam šansu u prvom setu. Napravio sam duplu servis grešku na set loptu. Mogao je meč da ode na obje strane. Želio sam da budem tu, ne znam uopšte kako sam napravio brejk u trećem setu. To je dešava, nekoliko poena odluči pobjednika. Nevjerovatan meč. Sjajna atmosfera, pun stadion...", rekao je srpski as.

Podsjetimo, Novak Đoković na Rolan Garosu učešće počinje u utorak i to protiv Mekdonalda.