Novak Đoković ide po najluđi rekord u tenisu: Federera već ruši, pa napada najtrofejnijeg ikada

Koliko je to titula potrebno Novaku Đokoviću da ispiše nove stranice teniske istorije? Ne treba mu mnogo, to dobro zna Rodžer Federer - i najtrofejniji ikada Džimi Konors.

Izvor: Valentin Flauraud / AFP / Profimedia

Novak Đoković osvojio je u subotu u Ženevi toliko čekanu 100. titulu u karijeri i postao je tako tek treći u istoriji sa trocifrenim brojem pehara. Iako nije u pitanju najvažnija statistička kategorija u tenisu, nema sumnje da će i ovaj rekord zanimati Đokovića i pokušaće da ga obori jer ne planira da se penzioniše, a prva meta je Rodžer Federer.

Jurio je Đoković tokom velikog dijela svoje karijere Federera, koji je važio za najuspješnijeg igrača svih vremena dok se nije pojavio "mali od Srbije", a u međuvremenu obrisao je gotovo sve rekorde koje je postavio Švajcarac.

Sada je vrijeme da sruši i njegov rekord po ukupnom broju titula, s tim da i nije u njegovom vlasništvu - Federer je zapravo drugi.

Koliko još fali Đokoviću da sruši Federera?

Jasno je da je Đoković odavno srušio Federera u svemu što se zapravo računa, a to grend slemovi i broj nedjelja na vrhu ATP liste, dok ako želi da mu "oduzme" i drugo mjesto na vječnoj listi tenisera sa ukupno najviše titula - potrebne su mu još četiri. Iako je Nole "utanjio" posljednje dvije godine sa brojem titula, čini se da ovo ipak neće predstavljati preveliki problem.

Federer je u svojoj karijeri osvojio ukupno 103 trofeja, i to tako što je od 2018. do kraja karijere osvojio šest "malih" turnira, za šta mu niko nikada nije rekao riječ. A već su Đokoviću počeli da spočitavaju da ne bira "lake" turnire zbog rekorda.

A koliko fali Đokoviću da sruši Konorsa?

Najtrofejniji u istoriji tenisa je američki teniser Džimi Konors koji je osvojio 109 titula. U pitanju je rekord kome još niko nije uspio da priđe u ovom sportu, a ako neko može - onda je to najveći svih vremena. I zaslužuje da njegovo ime bude uz ovaj rekord koji pomalo i nema smisla ako se uzmu u obzir ere u kojima su igrali i vrijednost titula koje su osvajali...

"Bila bi velika stvar ako uspijem da oborim taj rekord. Konors je neko koga iskreno poštujem i divim mu se. On me je uvijek javno podržavao, zato sam mu veoma zahvalan. Bilo bi fenomenalno. Vjerovatno mi je sada teže da ga postignem nego prije nekoliko godina. Idem korak po korak. Uostalom, ne znam ni koliko ću još igrati", rekao je Novak Đoković prije nekoliko godina na ovu temu.

Da li je rekord Džimija Konorsa uopšte validan?

Džimi Konors ima 72 godine i karijeru je završio 1996. godine. Imao je tada pune 43 godine i njegov rekord po broju titula (109) važi do dana današnjeg, ali vrijedi istaći da je osvojio "samo" osam grend slemova. Teško da je to uporedivo sa Đokovićem koji je osvojio 25 grend slemova, 40 mastersa, sedam završnih mastersa...

"Imao sam dobru seriju. Ne znam kako, ali taj broj od 109 je opstao. Ako neko hoće da potuče taj rekord, neka mu je sa srećom! Ponekad ni to kada ste u finalu nije loša stvar. Završio sam karijeru davno, prije 35 godina, ostao na tih 109 titula. Ako me neko preskoči, bolje da je zastrašujuće dobar! Ako se tako nešto desi, idemo dalje. Što se tiče Novaka, neka ide na to. Ako bude igrao još dvije ili tri godine i prestigne me. Da li volim svoj rekord? Da, ali rekordi su tu da se ruše", rekao je Konors pre dve godine i čini se da je svjestan da će biti srušen, posebno jer mu je Nole miljenik.

"Mnogi misle da je Novak Đoković došao do tačke da mu je dosta. Za mene je to sranje. Pogledajte sve ljude koji su se vodili time da su Federer i Nadal najveći svih vremena, a nisu najveći ni u svojoj eri. Oni (Federer i Nadal, prim. aut.) su napravili takva pravila da su grend slemovi postali važna stvar. Znate ’osvojio je mnogo grend slemova i zato je najbolji’. Za mene, osvrćem se na svaki dan, svaki meč, svaki turnir, svaku godinu. Djeluje da se to promijenilo u posljednjih 15 ili 20 godina, gdje je sve na grend slemovima i koliko puta ste osvojili. Ne kažem i nikada nisam rekao da Federer i Nadal nisu sjajni igrači. Samo sam rekao da je tu sada novi momak na vrhu liste i to je sve. Ima najviše grend slemova u ovom trenutku".

Šta kaže statistika o Novaku, Federeru i Konorsu?

Pogledajte i kako izgleda grafikon broja titula najtrofejnijih svih vremena i kako su tu raspoređeni grend slemovi, mastersi i ostale titule, jasno je da je kod Đokovića najveća "koncentracija" onih najvažnijih pehara:

Izvor: Wikipedia/screenshot