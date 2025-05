"Valjda ću drugima biti noćna mora, a ne sebi": Olga dominirala na Rolan Garosu pa zaprijetila svima

Olga Danilović je poslije pobjede u prvom kolu Rolan Garosa pričala je sa novinarima. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Olga Danilović odlično je započela takmičenje na Rolan Garosu. U prvom kolu pobijedila je Lejlu Fernandez, grend slem finalistkinju, dosta lako i ubjedljivo (6:3, 6:1). Bolji početak nije mogla ni da zamisli.

Zadovoljna je onim što je uradila u prvom kolu. Krenulo je sa tim da li je ovo bilo najbolje otvaranje ikada. "Možda, da ne mozgam sada, jedan od top tri najbolja otvaranja bilo kog turnira, posebno grend slema. Znala sam sa kim igram i da ne smijem da joj dam apsolutno nikakvo vrijeme, ako nisam ja bila agresivna, bila bi ona. Tako da, jako sam zadovoljna svojom igrom, svi znamo da volim da igram ovdje i da se dobro osjećam, iskoristila sam to, uzela na pozitivan način, ne kao pritisak, izašla sam na teren i ponosna sam kako sam izvukla to. Svaki početak, prvo kolo, zeznuto je i psihički i fizički, posebno ovdje, ponosna sam na sebe", rekla je Olga.

Danilovićeva je na Rolan Garos ušla sa najboljim rangom u karijeri, a ima najteži mogući žrijeb. U drugom kolu potencijalni meč sa Danijel Kolins, pa onda i moguć meč sa Arinom Sabalenkom... "Slažem se, ali ja gledam meč po meč, sa svakim treba da se igra, naravno da znamo imena, ovako i onako, nikada me nije previše tangiralo, kako bih rekla. Žrijeb kao žrijeb, tako je i njima težak sa mnom, dam svoj maksimum i to je to."

"Valjda ću drugima biti noćna mora"

Aleks Koreča je rekao da "Olga može da bude noćna mora ili sebi ili rivalkama", a kada je to čula, prvo se nasmijala. "Aleks me zna najbolje poslije moje porodice, jedan od najbližih ljudi u mom životu odavno. Njega zovem za svaki savjet i za svaku brigu, on me zna i dobro je to rekao. Hajde da pohvalim sebe, nadam se da sam ja njima noćna mora više nego sebi, bilo je momenata kao i sebi. Da vidimo ko će da pobijedi, Kolins znam, ista meta isto odstojanje, kao proše godine, biće težak meč. Obje smo svoje mečeve u međusobnim duelima dobile tijesno. Imamo vrijeme da se odmorimo."

Prokomentarisala je i to što je kao ljevoruka teniserka igrala protiv još jedne ljevoruke igračice, Lejle. "Definitivno nije isto kada igrate protiv ljevoruke, jer sam ja takva, obično igram protiv desnorukih. Na grend slemovima je dobor, jer možeš da treniraš sa ljevorukima. Znala sam sa kim igram, da ja nisam bila agresivna, ona bi bila, znala sam šta moram da radim na terenu. Radila sam to veoma dobro i ponosna sam", zaključila je Olga Danilović i dodala da joj mnogo za samopouzdanje znači što je prošle godine stigla do četvrtog kola.