"Da sam izgubio, sad bih pričao kao Darko Miličić": Kecmanović progovorio o sudijskoj krađi na Rolan Garosu

Miomir Kecmanović je na Rolan Garosu pričao o sudijskoj krađi, spomenuo je i Darka Miličića tom prilikom. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/YouTube/Printscreen/Телевизија Храм

Miomir Kecmanović uspio je da prođe u drugo kolo Rolan Garosa poslije velikog preokreta. Izgubio je prva dva seta od Sebastijana Baeza, bio je na ivici poraza, a onda je dobio naredna tri i slavio - 6:7, 6:7, 6:3, 6:2, 6:2. Bilo je svega na tom meču koji je trajao više od tri sata.

Poslije uspjeha je došao na konferenciju za medije i razgovarao sa srpskim novinarima. "Dobar je osjećaj, posebno posljednja tri seta, mislim da sam igrao sjajno, agresivno, skraćivao sam poene što više, to je dalo rezultat", rekao je Miomir u obaveznom dijelu na engleskom.

Onda je krenuo da priča na srpskom. Tokom meča je imao izlive bijesa, čule su se psovke... "Dobro, svašta ja pričam tokom meča, to je već poznato, nekako mi to daje da izbacim sve iz sebe, pa mi bude lakše ako ništa drugo. Bilo je 2:0 i bio sam u fazonu da pošto se nikada nisam vratio, da smo ovo završili i da sada mogu opušteno i lagano, više sam ulazio, skraćivao poene, agresivnije, počeo sam da pogađam, sve je krenulo da se okreće. Drago mi je da sam to uradi ona šljaci, koja mi nije baš najsjajnija, protiv takvog igrača. Baš sam srećan zbog toga."

"Da sam izgubio, bio bih kao Miličić"

"Da sam izgubio, bio bih kao Miličić"

U trećem gemu petog seta sudije su pokrale Kecmanovića, tada je Baez napravio brejk, a lopticu koja je bila bar metar u autu su sudije procijenile da je dobra. Čak i glavni sudija koji je silazio da vidi trag. Bio je bijesan srpski teniser, kao i njegov trener Viktor Troicki.

"Jeste sigurno, tu sam se baš iznervirao, dalo mi je to dodatnu snagu da se još više motivišem i da dam sve od sebe još više. Da nisam dobio, sada bih pričao drugačije, kao Darko Miličić kao što je jednom rekao. Pokazao sam poslije, dobio sam svoje izvinjenje. Jeste da to ne znači ništa, sudija mi se izvinio odmah poslije meča. Nisam se rukovao. Okej, razumijem da pogriješiš, ali ne možeš da me ubjeđuješ tako sigurno, svi smo vidjeli sliku, da nije, vidjeli smo o čemu se radi", objasnio je Miomir koji se nije rukovao sa sudijom poslije meča.

Rolan Garos je jedan od rijetkih turnira na kome su i dalje linijske sudije, a ne kompjuteri. "Treba svuda da bude kompjuterski. Nisam ni znao da ovdje toga nema, rekli su da svaki turnir u 2025. godini ima, iznenadio sam se, ne znam zašto su sudije tu. Prije ću da vjerujem mašini nego čovjeku. Okej, pogriješiš, desi se, ali mislim da će to mnogo manje da se griješi nego osoba."

"Ne znam koliko se žrijeb otvorio"

Sa mnogo više energije je Miomir igrao u ovom meču, nešto što je znalo da nestane u nekim od prethodnih duela na drugim turnirima gdje je gubio poslije drame. "Imao sam bolju energiju, bodrio sam se više, bio zvučniji, bolje je izgledalo kada neko gleda sa strane nego prije prethodnih mečeva, drago mi je da sam uspio da imam veću motivaciju i više energije tokom cijela četiri sata. Dokazao sam sebi da mogu, samo da traje što duže. Na silu sam se tjerao tako, bio sam dobar po set, set i po i onda ode sve, sada sam gledao da što duže ostane."

Slijedi duel sa Kventinom Alisom, a onda bi mogao na Holgera Runea, nije se složio da je žrijeb otvoren, jer je Tomas Mahač predao meč Alisu.

"Ne znam puno o njemu, znam da mu šljaka nije omiljena, da voli da lupeta servis, forhend i to, da nije neki trkač. Nadam se da će meni više da odgovara, znam da će publika da bude na njegovoj strani, da neće biti lako. Ako ovako budem mogao da igram, trebalo bi da bude okej. Ne znam koliko se otvara, poslije Rune, pa Muzeti. Da prvo preživim drugo kolo, lako ćemo za treće. Biće interesantan meč, da kažemo da se otvorilo drugo kolo, ali se brzo zatvara", zaključio je Kecmanović i dodao da "nema fizičke probleme poslije pet setova i da je bio lagan".