Holivudska glumica uzalud došla zbog "Novakovog bratka": Istegao prepone i morao da preda

Les quatre dernières défaites en Grand Chelem de Grigor Dimitrov :

Wim 2024 vs Medvedev (5/3 ab.)

US 2024 vs Tiafoe (6/3 6/7 6/3 4/1 ab.)

OA 2025 vs Passaro (7/5 2/1 ab.)

RG 2025 vs Quinn (2/6 3/6 6/2 ab.)pic.twitter.com/Zi0kaJR0cT