"Mi i istočne Evrope smo otporniji od vas": Sabalenka objasnila zašto Đoković i ona dominiraju

Arina Sabalenka objasnila je razliku između uslova u istočnoj Evropi i ostatku svijeta. Iz njenih riječi jasno je zašto Đoković i ona dominiraju.

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabelanka provodi 40. nedjelju na vrhu WTA liste, a svoju dominaciju želi da potvrdi na Rolan Garosu koji do sada nije osvajala. Poslije pobjede u prvom kolu protiv Kamile Rahimove koja joj je uzela samo jedan gem (6:1, 6:0), upitana je koja je tajna uspjeha tenisera i teniserki koji dolaze iz Evrope.

Uz objašnjenje da Francuzi, Italijani i mnogi drugi ulažu mnogo više novca, a nemaju igračice u svjetskom vrhu, od nje je traženo da objasni kako to da uvijek među najboljima ima Ruskinja, Bjeloruskinja, Ukrajinki, Čehinja i drugih. Ako pogledamo čak i ATP tur, takođe i tu ima mnogo tenisera iz istočne Evrope, a šta tek reći za najvećeg svih vremena Novaka Đokovića koji je zapravo čak i najbolji primer onoga o čemu je upitana Sabalenka.

"Mislite li da postoji razlog zašto ste vi - iz istočne Evrope - gladniji uspjeha i želite da postanete šampioni? Jer je to vaš način da se postigne uspjeh? A u bogatijim zemljama je teže da se prave žrtve... Možda njihovi roditelji ne žele da djeca previše rade, već više da studiraju, diplomiraju i slično?", glasio je pitanje.

"To je veliko pitanje...", počela je Arina Sabalenka: "Moram da kažem da je to vjerovatno zbog okruženja u istočnoevropskim zemljama, mi smo mnogo otporniji na sve. Ko god je prošao kroz sve te teške stvari, i mentalno i fizički, mnogo je jači... Ne od ostatka svijeta, ali od većine djevojaka na WTA turu", jasno je šta je insinuirala Bjeloruskinja koja je istakla i da model koji viđamo u ovom delu Evrope nekada nije najbolji.

"Iskreno, ne znam zašto je to tako. Definitivno mislim da je okruženje u našim zemljama veoma teško i da su treneri veoma brutalni prema nama... Nema ničeg lijepog u načinu na koji rade sa igračima i igračicama. Prilično su grubi. Mislim da je to zbog toga možda naš mentalitet mnogo jači. Ali, u isto vrijeme, zbog tog agresivnog pristupa, oni su slomili toliko igrača. Mislim da je u Evropi i Americi okruženje mnogo zdravije. Sve je to vjerovatno do porodice. Način na koji odgajaju djecu i kako ih guraju. Ali, moji roditelji nisu bili ti koji su me previše gurali", navela je Sabalenka.

Za kraj nasmijala je sve pričom iz svoje porodice: "Jedini zahtjev koji su imali moji roditelji bio je da prestanem da lomim rekete. Što, iskreno, nisam baš poštovala ha-ha. Ali definitivno mogu da kažem da, pošto je istočnoevropska škola veoma teška, zato su oni koji prežive tu školu zaista jaki".

Podsjetimo, Arina Sabalenka ima skoro 4.000 bodova više od drugoplasirane na WTA listi Koko Gof, treća na listi je Džesika Pegula, a za njom slijede Džasmin Paolini, Iga Švjontek...