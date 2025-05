Olga Danilović pričala je sa novinarima poslije pobjede protiv Danijel Kolins. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Olga Danilović prošla je u treće kolo Rolan Garosa pošto je posle drame i tri seta uspjela da savlada Danijel Kolins (6:4, 3:6, 6:4). Velika pobjeda i u narednom kolu čeka je najteži mogući zadatak i okršaj sa najboljom na svijetu, sa Arinom Sabalenkom. U odličnom raspoloženju je Olga došla na konferenciju za medije.

Čim je kročila odmah je imala molbu za srpske novinare, zamolila nas je da budemo brzi, jer umire od gladi. Potrudili smo se da to ispoštujemo.

"Jako težak meč, ona je vrhunski igrač, da ne pričam puno o njoj, njena igra je takva da je ona ta koja uzima inicijativu, bilo je vjetrovito i nije bilo lagano za igru. U najbitnijim momentima servirala je najbolja, pogađala je duboke loptice, da ne kažem linije. Jako mi je drago što sam izdržala taj pritisak, bilo je najvažnije izdržati to. Izdržala sam kako sam znala i umijela", rekla je Olga na početku.

Vidi opis "Nisam kao Novak": Olga Danilović otkrila ko plaća večeru na Rolan Garosu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 20 20 / 20

Presrećna je zbog načina na koji je došla do pobjede, iako nije bilo ni izbliza tako ubjedljivo.

"Ovakve pobjede su slađe, da me ne shvatite pogrešno, volim ja 6:1, 6:1, ali ovakav meč gdje se nisam osjećala komforno, odserviram dobar servis, vrati mi bombu pod noge. Drago mi je što je borba presudila i vjerovala sam do kraja, nisam se osjećala sjajno u dosta momenata, pa ni u trećem setu. Jeste onako velika satisfakcija, pokažeš sebi da ne moraš da igraš najbolji tenis i da možeš da pobijediš, da jedan ili dva poena mogu da presude cijeli meč."

Dok je trajala konferencija nije bio gotov meč Sabalenke, ali je imala ubjedljivu prednost i bilo je jasno i tada da je Bjeloruskinja naredna rivalka.

"Nije još gotovo, ne volim da pričam dok se ne završi, ali treba da budemo realni. Imam ogroman respekt za nju i njenu igru, stav na terenu, veliki je borac, pokušavam da budem i ja to na terenu. Definitivno da ću da probam ovo što sam i do sada radila, da budem agresivna, da nametnem svoju igru što je najbitnije i borba do kraja."

Izvjesno je i da će taj meč da bude na nekom od velikih stadiona, na "Filip Šatrijeu" ili na "Suzan Lenglenu". "Nije mi prvi put da sam na velikom stadionu, na Šatrijeu nisam igrala, nadam se da ću uspjeti da treniram, slažem se sa Emom Radukanu da se nadam da će mi dati neki termin, drugačije je, do sada sam imala dobra iskustva sa velikim terenima, treba par gemova da se navikneš na sve. Mislim da nikada nisam imala veliki problem sa tim, da tako kažem."

"Nisam striktna kao Novak, ja plaćam večeru ovdje"

Pošto je Olga bila ta koja je prva spomenula hranu, jedno od pitanja bilo je i šta jede, kako se hrani i da li pazi na ishranu kao Novak Đoković.

"Trudim se da jedem zdravo, šta ulazi u zdravo kako kome. Nisam baš toliko striktna kao Novak. Trenutno sam jako gladna, ne želim da kažem da imam problem sa hranom, samo da se najedem kada sam gladna, što nije često slučaj sa mene. Prije mečeva piletina, riža, pasta, to mi nije omiljena hrana. Na slemovima imamo dan pauze, pa nije da igram sutra, naješću se sigurno, kod mene je to, gladna, gladna, umirem, sad ću da pojedem, pa pojedem dva zalogaja i kažem da sam sita", smije se Olga.

Za kraj je uslijedilo i šaljivo pitanje ko plaća večere na Rolan Garosu, ona ili njen dečko Jan Oblak. "Ovdje ja vodim na večeru, na moju akreditaciju. Ovdje ja, generalno on", zaključila je Danilovićeva sa osmijehom.