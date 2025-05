"Goran je za mene najbolji": Ajla Tomljanović otkrila za MONDO sve o čuvenom Hrvatu, pa pričala o ocu Ratku

Ajla Tomljanović je u intervjuu za MONDO potvrdila da opet sarađuje sa Goranom Prpićem i objasnila je koliko joj znači kada je otac Ratko, proslavljeni jugoslovenski rukometaš, tu sa njom.

Ajla Tomljanović (32) pokušava da se vrati u formu koja je nekada krasila, kada je bila u četvrtfinalu Vimbldona. Radi sve što je do nje, a nada se da će upravo na travnatoj podlozi da zabilježi ponovo dobre rezultate. Takmičenje na Rolan Garosu završila je u drugom kolu, izgubila je od Jasmin Paolini (6:3, 6:3), a poslije toga je na srpskom dala intervju za MONDO.

Po završetku konferencije na engleskom jeziku, bez previše razmišljanja je prihvatila da pričamo na srpskom ili u ovom slučaju srpskohrvatskom. Dobili smo informaciju da je počela da radi sa Goranom Prpićem (61) legendarnim jugoslovenskim teniserom. Potvrdila je da je informacija tačna.

"Počeli smo prije nedjelju dana, radili smo kad sam imala 11 godina, pa sa 24 i dobro se znamo", počela je Ajla intervju za MONDO.

Prpić je nekada bio 16. teniser svijeta, osvojio je jednu titulu, a najveći uspjeh bila su mu četvrtfinala na Australijan openu i Rolan Garosu. Osvojio je Hopman kup, a ima i bronzu sa Olimpijskih Igara u Barseloni u dublu sa Goranom Ivaniševićem.

"Bila sam srećna da je uspjelo - da je bio slobodan i da nisam imala trenera. Meni je Prpa, u mojoj glavi, bio jedan od najboljih trenera sa kojima sam radila ikada, htjela sam to. Dosta sam izbirljiva sa trenerima, teško mi je da nađem nekoga ko mi paše, kod nas problem nije bila saradnja nego tajming, takve stvari. Zadovoljna sam kako ide, nisam iznenađena, drago mi je da uspjeva", rekla je Ajla Tomljanović.

Koliko joj znače savjeti oca, proslavljenog rukometaša?

Ajla dolazi iz sportske porodice, njen otac Ratko Tomljanović je proslavljeni jugoslovenski rukometaš. Igrao je za Jugoslaviju na Svjetskom prvenstvu sa Veselinom Vujovićem, Veselinom Vukovićem, Miletom Isakovićem, pa je poslije osvajao prve medalje za hrvatski rukomet. Srebro na Svjetskom prvenstvu 1995. godine, bronzu na Evropskom prvenstvu 1994. godine i zlato na Mediteranskim igrama 1993. godine.

"Na prste jedne ruke mogu da nabrojim na koliko turnira sam bila bez mog tate. Od malih nogu bio je uz mene, najviše mi pomaže mentalno. Najbolje me zna, zna me i van tenisa. Uvijek je pokušao da mi pomogne iz perspektive da mi smanji pritisak. Kroz tenis me je učio i neke stvari za život. Bio je vrhunski sportista i to pomaže. Razumije emociju. Jeste iz ekipnog sporta, pa ponekad ne razumije kako je kada si sam na terenu i to. Osjećam razliku kada je tu i kada nije, bitna je osoba za mene."

"Ivanišević je u pravu"

Goran Ivanišević je u jednom od ranijih intervjua, dok je radio sa Novakom Đokovićem, rekao da samo Balkanac može da trenira Balkanca. S obzirom na to da je Ajla rođena u Zagrebu i da je tek od 2018. godine prešla da igra pod zastavom Australije, pitanje je bilo šta misli o toj Goranovoj izjavi.

"Mislim da jeste tačno, vjerujem da je tako. Neću se staviti u grupu da baš mora da bude neko naš, ali imam takav osjećaj i kada sam sa Prpom. Kada radimo zajedno, razumijemo se odlično, ima to veze i sa tim odakle smo, vidim tu povezanost", zaključila je Ajla Tomljanović u intervjuu za MONDO.

