U Kninu sanjao Crvenu zvezdu, u Oluji ostao bez svega: Ko je Miljan Amanović, Đokovićev kum i fizioterapeut

Novak Đoković se pojavio veoma zabrinut pred novinarima u Rolan Garosu, objasnivši da je Miljan Amanović u bolnici i da je situacija ozbiljna

Miljan Amanović, kum i fizioterapeut Novaka Đokovića, hospitalizovan je u Parizu u toku Rolan Garosa i zato nije bio u četvrtak u svom boksu na meču Noleta i Korentana Mutea.

Đoković je otkrio dramatičnu vijest na konferenciji za novinare, na kojoj se pojavio vidno zabrinut zbog svog bliskog saradnika, koji je bio uz njega ne samo u izazovnim situacijama u karijeri, već i u životu.

"Nažalost, Miljan Amanović je u bolnici, imao je ozbiljnu situaciju i operaciju. Ne bih da ulazim više od toga. Da, to nas je sve zabrinulo. Trenutno je u redu, ali nije baš idealno. Mora da bude u bolnici nekoliko dana, to je sve što mogu da kažem. Primili smo informacije prije meča. Svi smo zabrinuti. Nadam se da će biti sve u redu sa njim. Grič je sa njim cijeli dan", rekao je Novak.

Ko je Miljan Amanović?

Miljan Amanović je svjetski poznati stručnjak, rođen i odrastao u Kninu, diplomac Više terapeutske škole u Beogradu i nekada terapeut košarkaša Zvezde. Potom je sarađivao sa košarkašem Vladimirom Radmanovićem u Sijetlu, a onda se vratio u Beograd i radio u teniskom klubu Gemaks.

Sa Novakom je tako blizak da su postali kumovi i to mu je veoma važno.

"Za mene je kumstvo svetinja, tako sam vaspitavan. Novak je nešto posebno. Treba da ga poznajete, pa da shvatite koliko njega slava i svjetski uspjeh nisu promijenili. Plemenit, požrtvovan, on poštuje svakog čovjeka kog sretne. Od vozača, čistačice do holivudskih zvezda", kazao je Amanović svojevremeno u intervjuu za "Blic".

Tokom ratnih devedesetih upisao je srednju medicinsku školu u Kninu, sanjao da bude fudbaler Crvene zvezde, a potom je na insistiranje oca oputovao u Beograd. Diplomirao je u glavnom gradu Srbije 1999. i nakon toga počeo karijeru koju je obilježio njegov višedecenijski rad sa najvećim teniserom svih vremena.

"Oluja promijenila moju sudbinu"

Upitan na to da li mu je život više odnio u ratu ili donio saradnjom sa Novakom, Miljan insistira da ne razmišlja na taj način. U rodnom Kninu je boravio mjesec dana prije nego što ga je zauzela hrvatska vojska u akciji "Oluja", a potom ga nije zaobišla sudbina stotina hiljada Srba koji su u izbjegličkim kolonama krenuli ka matici.

"Rat je počeo kada sam bio osmi razred. Prve dvije godine sam proveo tamo. Pamtim to vrijeme veoma dobro. Poslije toga sam došao u treći razred srednje škole u Beograd. Išao sam redovno u Knin na ljetne i zimske raspuste. Višu terapeutsku sam upisao 1995. i u julu sam se vratio kući da provedem ljetni raspust. Zakačila me je "Oluja" i sve što je išlo s njom. Taj događaj je promijenio ne samo moju sudbinu, već i sudbinu od trista pedeset do petsto hiljada ljudi koji su se pomjerili sa svojih večnih ognjišta, uključujući moga oca i moju porodicu. Imali smo sreću, pa nam niko nije stradao".

"S imovinom je bila druga stvar. Ali, uspio sam 2017. da ponovo podignem kuću. Redovno idem u Knin i provodim dosta vremena tamo. I ovog ljeta ću otići. Bio sam i za Uskrs. Trudim se da u trenucima slobodnog vremena, u pauzama, sam ili s porodicom, sa suprugom i tri kćerke, odem dolje. Koreni mi, tako, nisu presečeni. Srce jeste u Srbiji, i fizički sam u njoj, ali me dosta vuče moj rodni kraj", rekao je on u intervjuu za "Večernje novosti".

Preživio težak infarkt, četiri puta reanimiran

Krajem prošle decenije Miljan Amanović imao je velike zdravstvene probleme jer je doživio težak srčani udar. Dogodilo se to u septembru 2017. godine, mjesecima nakon svog kratkotrajnog rastanka sa Đokovićem.

Infarkt je bio toliko težak da je četiri puta bio reanimiran, a nakon toga se oporavio i vratio poslu, nastavivši da piše istoriju sa Novakom.