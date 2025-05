Srbija zove Crnogorca i vraća prvaka Evrope sa Zvezdom: Objavljen spisak za Svjetsko, čeka se dozvola FINA

Reprezentacija Srbije počinje pripreme za napad na svjetsku titulu

Selektor Srbije Uroš Stevanović odredio je spisak od 26 igrača koji će se pripremati za učešće na Svjetskom prvenstvu u julu u Singapuru. Među njima su Nikola Đurišić iz Radničkog, bivši reprezentativac Crne Gore, kao i iskusni Boris Vapenski, za koje se još čeka potvrda Svjetske plivačke organizacije da može da nastupa za reprezentaciju Srbije.

Nikola Murišić (33) je rođen u Kotoru i igrao je za Crnu Goru do 2020. godine i do sukoba sa selektorom Vladimirom Gojkovićem. Iskusni je centar i šest godina je igrao za Eger prije selidbe u Srbiju prošlog ljeta.

Boris Vapenski (34) jedan je od najtalentovanijih srpskih igrača svoje generacije, ali u žestokoj konkurenciji u nacionalnom timu kraj Filipa Filipovića i Dušana Mandića, odabrao je 2019. da prihvati poziv Gruzije i da igra za njen nacionalni tim. U Srbiji je bio šampion Evrope sa Crvenom zvezdom.

I Murišić i Vapenski igrači su Radničkog iz Kragujevca, prvaka Srbije i regiona, u kojem ih trenira Uroš Stevanović.

Na pripremama će biti: Lazar Dobožanov (Oradea), Radoslav Filipović (Radnički), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis), Nikola Murišić (Radnički, čeka se odgovor FINA oko prava igranja za srpsku reprezentaciju), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran), Bogdan Gavrilović (Radnički), Strahinja Krstić (Novi Beograd), Sava Randjelović (Vašaš), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Radnički), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Šabac), Miloš Ćuk (Novi Beograd), Strahinja Rašović (Radnički), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Boris Vapenski (Radnički, čeka se odgovor FINA oko prava igranja za srpsku reprezentaciju), Nikola Dedović (Vašaš), Dušan Mandić (Radnički), Viktor Rašović (Panatinaikos), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vuk Milojević (Jadran), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Luka Gladović (Novi Beograd).

U stručnom štabu su: selektor Uroš Stevanović (Radnički), treneri Stefan Ćirić (Partizan), Miloš Ćirić (Pro Reko), Darko Bilić (Vojvodina), Nemanja Ličanin (Šabac), Miloš Ostojić (Radnički), kondicioni trener Dajana Zoretić, sportski psiholog Andrija Gerić, lekari dr Ivan Marjanović i Nikola Repac, fizioterapeut Vladimir Radović.

Pripreme će početi 2. juna u Kragujevcu. Učesnici fajnal-fora Lige šampiona na Malti (Dušan Mandić, Milan Glušac, Strahinja Krstić, Miloš Ćuk, Vasilije Martinović, Nikola Lukić, Marko Dimitrijevič i Luka Gladović) javiće se 6. juna.

U Kragujevcu će se trenirati do 10. juna. Dva dana kasnije je okupljanje u Šapcu. Turnir na kojem će učestvovati još Francuska, Rumunija i Gruzija trajače od 13. do 15. juna. Trebinje će od 16. do 25. juna biti domaćin priprema srpskoj reprezentaciji. Od 27. do 29. juna nacionalni tim će igrati na turniru u Budimpešti sa Hrvatskom, Španijom i Mađarskom. U Bangkok se putuje 2. jula , od 3. do 8.jula je zajednički rad sa Australijom. U Singapur se putuje 9. jula , tri dana kasnije počinje Svjetsko prvenstvo.

Srbija je u grupi sa: Italijom, Južnom Afrikom i Rumunijom.