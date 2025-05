Evo ko je sledeći rival Novaka Đokovića: Ima hrvatsko porijeklo, Marej mu je idol i navija za Dinamo

Filip Mišolić je naredni protivnik Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Idol mu je Endi Marej, a navija za zagrebački Dinamo. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON/JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Filip Mišolić biće protivnik Novaka Đokovića u trećem kolu Rolan Garosa. Austrijski teniser iznenadio je nekadašnjeg 10. igrača planete Denisa Šapovalova i poslije pet setova je odnio pobjedu. Sada ga čeka najteži zadatak u svijetu sporta, okršaj sa najboljim igračem svih vremena.

Uoči tog meča je Austrijanac, koji ima hrvatsko porijeklo, pričao sa srpskim medijima o predstojećem duelu. Prvo se osvrnuo na duel koji je dobio na terenu broj šest poslije velike borbe i vođstva od 2:0 u setovima koje je na kraju uspio da odbrani u petom setu.

"Jako sam srećan, još se nisu slegli svi utisci poslije meča, ali polako sada dolaze. Srećan sam što sam pobijedio odličnog igrača kakav je Šapovalov, jako sam zadovoljan igrom. Kao poklon dolazi meč sa Novakom, nadam se na 'Šatrijeu', ma, ne može biti bolje", počeo je Mišolić.

Odlično poznaje Novaka iako se nikada prije nisu sastali. Pratio je cijelu njegovu karijeru, ali ga zna i privatno.

"Novaka znam teniski jako dobro, gledao sam skoro svaki njegov meč jer je toliko dugo već na turu. Imao sam zadovoljstvo da ga i uživo upoznam kada me je pozvao u Crnu Goru da treniram pet dana sa njim. Jako, jako sam srećan što sam imao mogućnost da treniram s njim, ali i da ga upoznam van terena, pogotovo savjeti koje mi je dao na teren i van njega. To je zlata vrijedno i jako sam srećan što sam imao tu mogućnost".

"Šta da radim protiv Novaka?"

Do glavnog žrijeba Rolan Garosa je Filip došao kroz kvalifikacije, dobio je tri meča tamo, pa onda još dva prije meča sa Novakom.

"Bio je ovo peti meč za mene u Parizu, dobro mi je došlo što sam od prvog kola imao dva dana pauze, pa samo mogao dobro da se odmorim. Sada sam poprilično umoran poslije meča, mentalno i više nego fizički, ali pokušaću sa timom da uradim sve moguće od masaže preko regeneracije da budem što spremniji za meč protiv Novaka. Kako da napadnem Novaka? To će biti dobro pitanje za mog trenera koji mora tim da se pozabavi jer mislim da Novak nema toliko slabosti, ali se svakako radujem tom meču."

Kada je pričao o srpskim igračima, spomenuo je i Hamada Međedovića koga poznaje i sa Čelendžera.

"Svakako da pratim Hamada, on je nevjerovatno dobar igrač. Siguran sam da ima pred sobom, sada je skoro na samom vrhu, ali ima još prostora da dođe do nivoa na kom su Top 10 igrači. Naravno, ima kompletnu igru, od neverovatnog servisa i forhenda sve do osjećaja i anticipacije na terenu, sigurno izvrstan igrač."

Idol mu Endi Marej, navija za Dinamo Zagreb

Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pred kraj razgovora je Filip otkrio i neke zanimljivosti o sebi. Jedna od njih je da mu je idol Endi Marej.

"Endija sam od početka, kao maleni dječak, volio. On mi je jako simpatičan igrač, nemamo isti stil, ali ga jako volim."

Prokomentarisao je i to što je Rijeka osvojila titulu u Hrvatskoj, a ne Dinamo za koji navija.

"Treniram i živim u Zagrebu, pa onda i navijam za Dinamo. To je sport, svaka čast Rijeci, mi smo za Dinamo, ali eto... Nadao sam se i sa trenerom i prijateljima smo gledali do posljednjeg kola koje je bilo prije nekoliko dana, šteta, ali idemo uskoro će sljedeća sezona", zaključio je Mišolić.