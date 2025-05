"Ostavite Đokovića na miru više": Sabalenki se nije dopalo moje pitanje o Novaku, oštro je odgovorila

Arina Sabalenka oštro je reagovala na pitanje o Novaku Đokoviću i njegovoj dugovječnosti. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Arina Sabalenka pobijedila je Olgu Danilović i prošla u treće kolo Rolan Garosa. Na terenu je hvalila srpsku teniserku, a poslije toga je došla na konferenciju za medije. Tamo se našao i izvještač MONDA, a na pitanje o Novaku Đokoviću je oštro reagovala. Nije joj se dopalo kada sam je pitao šta misli o dugovječnosti srpskog tenisera i da li misli da može da osvoji turnir na pariskoj šljaci, oštro je reagovala. Nije shvatila pitanje na taj način...

"Pošto si u odličnim odnosima sa Novakom i znamo kako je kada se vidite, zanima me šta misliš o njemu, njegovoj dugovječnosti. Šta misliš koliko dugo može još da igra i da li može da osvoji Rolan Garos?" Tako je glasilo moje pitanje, na koje je imala oštru repliku.

"Pokušavate da stavite još pritiska na Novaka, ostavite ga na miru. Jak je, fit je, mentalno i fizički je spreman da igra još dvije-tri godine. Ne znam. Radi odličan posao, ima oscilacija, kao i svi. Što si stariji onda stvari postaju teže da ostaneš konstantan. Vidite kada je zdrav i spreman da igra sjajan tenis", počela je Sabalenka.

Izvor: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na kratko je zastala, pa nastavila da priča o Srbinu i da ga brani, iako je pitanje imalo drugačiju konotaciju.

"Samo ga ostavite na miru, zamislite da se sutra penzioniše, onda bi svi bili tužni, zar ne mislite tako? Siner i Alkaraz imaju još 10-15 godina da postanu među najboljima, pustite ga. Bilo je tužno gledati oproštajnu ceremoniju Nadala, velika četvorka bila je na terenu, trojica su u penziji, nedostaje nam njihova igra. Pustite Novaka da bude tu, da se bori, da pokaže svoju veličanstvenost i da inspiriše nove generacije."

"Olga može u top10, meni su govorili da sam glupa"

I na konferenciji za medije je pričala o Olgi Danilović i nastavila je da je hvali. Vjeruje da može da dođe do još većeg uspjeha u karijeri.

"Ona ima sve kada je njena igra u pitanju da uđe u top 10-15, sve je sada na mentalnom planu, kako se bori sa pritiskom. Nije bilo važno koji je rezultat, borila se do kraja, ima sve da dođe među 10-15 najboljih."

Upitana je i za to što je prije nekoliko dana pričala kako neki treneri iz Istočne Evrope mogu da budu grubi i da li se tako nešto i njoj dešavalo, da je guraju preko granice.

"Treneri nisu morali da me guraju, pričali su mi da sam glupa, da nikada neću uspjeti, da neću doći do vrha. Želim da im pošaljem poruku da odustanu od tog posla, da ništa ne znaju i da spase tako neke druge igračice. Smijala sam im se kada su mi to pričali i rekla sam im da ćemo vidjeti, zaključila je Sabalenka.

(MONDO, Nemanja Stanojčić)