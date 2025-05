Mats Vilander uvjeren da Novak Đoković može do grend slema: Griješe oni što otpisuju Srbina

Novak Đoković sigurno želi da osvoji 25. grend slem, ali da li će u tome uspjeti? Mats Vilender vjeruje da hoće.

Novak Đoković se plasirao u treće kolo Rolan Garosa, nakon što je pobijedio Francuza Korentana Mutea. Mnogi su otpisivali Srbina, ali olimpijski šampion je svojom igrom dokazao da još nije za penziju. A, sličnog je mišljenja i bivši "Broj jedan" Mats Vilender koji vjeruje da Novak još može da osvoji grend slem turnir.

Novak Đoković je prije manje od nedelju dana podigao 100. titulu u karijeri, a to je i glavni razlog za povjerenje u njegove nove uspjehe, a takođe Vilander i dodaje da odlazak Đokovića u penziju nije opcija. "Ne mogu da razumijem zašto bi neko rekao da bi Novak trebalo da prestane. Zapravo, vjerujem da on doprinosi svom naslijeđu time što izlazi i osvaja titulu kao što je to učinio u Ženevi prošlog vikenda", započeo je Vilander za "Tenis365".

"Obožavam to. Veliki šampioni baš to bi i trebalo da dokazuju - kad nisu na vrhuncu svoje forme i ne osvajaju sve i dalje se takmiče i bore. Veliki šampion nije samo onaj koji osvoji veliki turnir. To je i onaj koji pronađe način da se takmiči kada nije u svom najboljem izdanju i to je ono što sada vidimo kod Novaka."

"Zapravo je nevjerovatno to što se on i dalje takmiči i to protiv igrača iz druge generacije. Karlos Alkaraz i Janik Siner možda jesu favoriti za osvajanje Rolan Garosa ove godine, ali i Novak je i on i dalje vjeruje da može da pobijedi. Sjajno je to vidjeti."

Da li će Novak osvojiti 25. grend slem?

Novak ima jasan cilj, želi 25. grend slem, tada bi bio i najstariji teniser koji je uspeo da podigne trofej velikog turnira. Ali da li Novak može to tog uspjeha? "Naravno da može da osvoji još jedan grend slem. Svako ko otpisuje Novaka Đokovića pravi grešku", objasnio je Vilander.

Možda šljaka nije najomiljenija podloga Novaku Đokoviću, ali već na narednom grend slemu Srbin bi mogao da zablista: "Rekao bih da je Vimbldon možda njegova najbolja šansa i da će mu biti teško da prođe Alkaraza i Sinera, ali to je Novak Đoković. Nije standardni teniser. Ne bi me iznenadilo ni sekunde da osvoji još jedan grend slem."

