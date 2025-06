Novaka Francuzi pitali za istoriju, on pričao samo o finalu Lige šampiona: "Bio sam dio slavlja na ulicama"

Novak Đoković nije želio mnogo da priča o svojoj pobedi nad Kameronom Norijem, više je govorio o finalu Lige šampiona i tituli Pari Sen Žermena.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je rutinski savladao Kamerona Norija 6:2, 6:3, 6:2 i tako je upisao 100. pobjedu na Rolan Garosu i plasirao se u četvrtfinale. Poslije meča pitanja mu je na terenu postavljao nekadašnji rival Luka Puj, a Novak je više pričao o fudbalu nego o tenisu.

"Pozdrav svima hvala što ste ovdje. Čestitke Pari Sen Žermenu na osvojenoj tituli. Dobro se osjećam. Znam da mogu da igram i bolje, ali eto odigrao sam 12 setova i sve sam ih dobio tako da u ovom trenutku sve djeluje dobro", rekao je Novak Đoković na startu svog obraćanja, naravno na francuskom jeziku.

Sada ga čeka duel sa Aleksom Zverevom u četvrfinalu, a o tome je imao da kaže jako malo. Ovo mu je bila istorijska 100. pobjeda na Rolan Garosu u karijeri, hoće da upiše i narednu. "100 je lijep broj, a 101 je još bolje od 100. Cilj je jasan, osvojiti turnir. Idem na sljedeću. Nije gotovo za mene. Osjećam se odlično na ovom turniru. Veoma sam počastvovan što pišem istoriju ovog sporta. Nastavljamo i nadam se sljedećoj pobjedi za dva dana. Fantastične stvari sam ovdje doživio, ali čekam novi meč."

Dembele mu donio trofej na noge

Pred ovaj meč pred publiku na stadionu "Filip Šatrije" trofej osvajača Lige šampiona je pred publiku i Novaku Đokoviću na noge donio Usman Dembele. Najbolji fudbaler Lige šampiona za ovu sezonu je tako samo nastavio slavlje koje je počelo na ulicama Pariza i čiji je bio dio.

"Fantastično za Pari Sen Žermen. Moram da čestitam svim Parižanima koji navijaju za PSŽ. To je jako bitno za ovu zemlju, za ovaj grad što je PSŽ uzeo tu titulu. Ja sam igrao večernju sesiju pa nisam gledao to finale. Bilo je teško na kraju doći do hotela, komplikovano, ali ipak je bilo lijepo. Pravi šou je bio na ulicama, ali bilo je zaista fantastično biti dio toga što se desilo na ulicama", rekao je Novak Đoković.