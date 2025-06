Srbija vodila 2:0, nije pomogla ni meč lopta: Odbojkašice bez Maje i Tijane pale u Ligi nacija

Najbolje srpske odbojkašice, bez selektora Zorana Terzića, korektora Tijane Bošković i srednjeg blokera Maje Aleksić poražene u Ligi nacija od Dominikanske Republike.

Izvor: MN PRESS

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je poraz u prvom kolu Lige nacija ovog ljeta. Uprkos prednosti od 2:0 u setovima devojke, koje je u odsustvu Zorana Terzića predvodio Branko Kovačević, nisu uspjele da zabilježe trijumf na početku takmičenja u Kanadi, jer je Dominikanska Republika kreirala veliki preokret - (26:28, 19:25, 25:15, 25:20, 18:16).

Srbija je nakon velike borbe osvojila prvi set, a kada je osvojen i drugi djelovalo je da će naš tim stići do pobjede na otvaranju takmičenja. Ipak, u trećem setu su srpske odbojkašice ispustile pet poena prednosti (14:9), a u petom dijelu i jednu meč loptu. Iskustvo Dominikanki tada je došlo do izražaja, pa su one "ukrale" pobjedu nekompletnoj selekciji Srbije.

U selekciji Srbije, blistala je Aleksandra Uzelac sa 30 poena i 53 % realizacije napada (47-25), uz dva bloka i tri asa. Vanja Bukilić je dodala 16 (napad 38 %), a Katarina Dangubić i Hena Kurtagić po 13. Kod Dominikanki, Žinejri Martines je osvojila 18 poena, Brajlin Martines 17, a Gaila Gonzales 15.

Srbija će u noći između petka i subote (01:30 časova) igrati protiv selekcije Japana, a do kraja turnira u Otavi, rivalke selekcije Srbije biće i reprezentacije Bugarske i Kanade. Srbija je na prvi vikend u Kanadu otputovala bez startera, Tijane Bošković i Maje Aleksić, a u Beogradu je ostao i selektor Zoran Terzić. Ujedno, prvi turnir Lige nacija trebalo bi da posluži djevojkama koje su ranije imale manju ulogu u nacionalnom timu da se nametnu i dokažu Terziću, povratniku na klupu nacionalnog tima.

Ovogodišnja Liga nacija igra se u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo koje će krajem avgusta i početkom septembra biti održano na Tajlandu. Srbija će na tom turniru braniti titule osvojene na prethodna dva takmičenja - 2018. u Japanu, odnosno 2022. na turniru koji su organizovale Holandija i Poljska.