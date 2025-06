"Srbima da zabrane glasanje, pa da vidimo da li je Novak bolji": Sabalenka javno izaziva Đokovića u Parizu!

Arina Sabalenka izaziva Novaka Đokovića na takmičenje u plesu, ali bez srpskih glasača. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa./

Arina Sabalenka ide po titulu na Rolan Garosu, pošto je u polufinalu pobijedila aktuelnu šampionku Igu Švjontek (7:6, 4:6, 6:0). Odmah po završetku meča je poslala poruku Novaku Đokoviću i pokazala svoje nove plesne korake. Sada je o njemu pričala i na konferenciji za medije. Uputila mu je i direktan izazov.

"Jedva čekam da vidim šta će sljedeće da uradi. Moramo da napravimo anketu i da pitamo ljude na društvenim mrežama šta misle, ko je bolji od nas dvoje? Vjerovatno će on onda to da objavi na svojim društvenim mrežama i vjerovatno ću da izgubim. Ima mnogo Srba i onda će oni da glasaju za Novakov ples, moramo da učinimo da to bude međunarodno takmičenje i da Srbima ne bude dozvoljeno da glasaju", nasmijala se Sabalenka.

Zatim je analizirala dešavanja na terenu i trijumf protiv Ige.

"Veoma sam srećna zbog pobjede, pobijedila sam Igu na Rolan Garosu, nešto nevjerovatno, mnogo sam ponosna, srećna sam što sam dobila ovaj težak meč."

Biće joj ovo prvo grend slem finale na Rolan Garosu i prilika da slavi i na šljaci, do sada je to uspijevala samo na tvrdoj podlozi (Australijan open i US open).

"Značilo bi mnogo i meni i mom timu, cijelog života su mi pričali da šljaka nije moja podloga, ali se sada osjećam komforno, uživam da igram na šljaci i ako osvojim trofej, značiće mi mnogo. Srećna sam da idem u finale i da pobijedim i da se borim za svaki poen."

Poljakinja dominira na šljaci, četiri puta je osvajala Rolan Garos, a Bjeloruskinja ju je razbila u trećem setu (6:0), osvojivši 19 poena od poslednjih 21.

"Pa, da. Način na koji je treći set otišao, bila sam šokirana, da budem iskrena. Srećna sam što sam našla ritam na servisu. Poslije sam vidjela da imam kontrolu na servisu. To je bio ključni momenat, taj drugi gem. Poslije toga sam podigla nivo, ona je bila pod još većim pritiskom. Nisam bila iznenađena, jer sam radila sve što je bilo potrebno, srećna sam što je upalilo i što sam dobila meč."

"Stvarno je bilo praznih mjesta?"

Jedan od novinara pitao je Arinu i da li je pogodilo to što za njihov polufinalni meč nisu tribine bile pune, već je bilo praznih mesta.

"Bilo je praznih mjesta? Nisam bila fokusirana na to, ali sam se osjetila lijepo, sjajna atmosfera, navijale su za obje. Nisam vidjela prazna mjesta, možda poslije drugog seta ako su neki otišli, ne znam kako mogu da sjede toliko dugo, pa ih razumijem. Nadam se da će za finale biti puno."

Za titulu će se boriti sa Koko Gof koja je, u momentima dok je Arina završavala konferenciju za medije, izbacila Lois Boason i prošla u finale.

"Meč sa Igom je bio veliki, kao finale, ali znam da posao nije završen i da u subotu moram da igram svoj najbolji tenis i da radim za tu titulu. Posebno ako to bude Koko Gof, spremna sam da se borim", zaključila je Sabalenka.

