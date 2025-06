"Đoković uživa da bude negativac": Kirjos objasnio šta se to promijenilo, pa sad voli Novaka

Nik Kirjos nije promijenio mišljenje koje je imao o ponašanju Novaka Đokovića, navodeći da je Srbinu sada mnogo bolje jer pokazuje svoju pravu sliku navijačima.

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Nik Kirjos poznat je kao teniser bez dlake na jeziku, nikad se nije libio da iznese mišljenje, mada se ono u većini slučajeva mnogima nije sviđalo. Ipak od "pomirenja" sa Novakom Đokovićem, Australijanac je postao nešto voljeniji u Srbiji, a olimpijski šampion u međuvremenu postao je drugačiji u odnosu prema navijačima i to je ono što bivšeg 13. tenisera svijeta oduševljava.

Nik Kirojs javno je nekoliko puta istakao da ne podnosi Rafaela Nadala, potom je bio jedan od glavnih komentatora u slučaju: doping Janika Sinera, a sada je govorio o Novaku Đokoviću. Australijanac je u razgovoru za "Gardijan" pričao o stavu prema Đokoviću prije 2022. i poslije. U tom periodu dogodilo se sramno deportovanje Srbina, a Kirjos je, zapravo, bio jedan od rijetkih koji su pružili podršku Novaku.

Zbog toga je popularni list želio da sazna šta se promijenilo u odnosu između Đokovića i Kirijosa, pa su početkom godine zajedno igrali i dubl u Brizbejnu. Međutim, Kirijos i dalje nije promijenio mišljenje o Novaku, čak suprotno, potvrđuje da je bio u pravi u da se Novak sada "mnogo ljepše osjeća u svojoj koži".

Šta je Kirjos rekao o Đokoviću?

Australijanac je ostao vjeran svom uvjerenju: "Da li sam pogriješio što sam to rekao? Ne. Sada se mnogo udobnije osjeća u svojoj koži. Mislim da je želio da ga javnost voli, ali on voli da bude negativac", rekao je Nik.

"Dobija energiju kada ga ljudi prozivaju. On je najveći teniser svih vremena, tako da ga više nije briga šta ljudi misle. Poštujemo jedan drugog i dokaz smo da različite ličnosti mogu dostići vrh, a da pritom ne moraju imati sve na svojoj strani", rekao je Kirjos.

Nik Kirojos otkazao učešće na Vimbldonu

Kirjos se zvanično povukao sa Vimldona zbog obnovljene povrede koljena. Još 2. juna Australijanac je te vijesti objavio na društvenim mrežama i time razočarao svoje navijače, ali i samog sebe. Nekadašnji "Broj 13" nadao se da će uspjeti da se oporavi od povrede i vrati na turnir na travi koji je njegova omiljena podloga.

Izvor: mpi04 / MediaPunch / imago sportfotodienst / Profimedia

Kirjos je i najbolji učinak u karijeri ostvario kad je stigao do finala Vimbldona 2022, kad je Novak Đoković bio bolji od njega. Nakon toga dobio je i poziciju komentatora, koja mu je sada uskraćena. Kada se sve sabere i oduzme Kirjos je odigrao svega jedan grend slem meč još od 2022, a taj susret bio je na Australijan openu kad ga je Džejkom Fernli pobijedio u prvom kolu.

Da li Novak voli kad ga publika proziva?

Novaka Đokovića prati mišljenje da je igrač koji zvižduke sa terena pretvara u gorivo. Možda je tako sada, ali u početku Novak je to doživljavao kao veliki poraz. Zbog toga je Đoković u u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" sa Slavenom Biliće m ispričao kako se, zapravo, osjeća.

Otkrio je Novak da su navijači dugo godina bili u zabludi: "Ljudi kažu, Novaku treba to, neko da ga isprovocira da bi on izbacio najbolje na sebe. U nekim momentima je to bilo tako, ali to nije ono što sam ja želio - ko želi da izađe na Bernabeu i da ti zviždi 80 hiljada ljudi i sad ću ja da igram svaki meč tako. Moraš da se navikneš i u odnosu na to kako se navikneš zavisi ishod meča", ispričao je najbolji svih vremena.