Đoković naučio jednu stvar od Federera: I to je morao da "ukrade", a sada sa svima dijeli

Novak Đoković nesebično dijeli svoje iskustvo i znanje sa novim generacijama tenisera. Dobro znamo da je uvijek bio tu kada god bi mu se obratili za savjet, tako da je posebno recimo pomagao Saši Zverevu, Holgeru Runeu i Karlosu Alkarazu koji mu je zbog toga vječno zahvalan, a razlog zašto to Nole radi možda leži u tome da je kod njega bilo sve suprotno.

Kada se pojavio na velikoj sceni - na kojoj su tada već bili Rodžer Federer i Rafael Nadal - bilo mu je jako teško prosto jer su ga na neki način odbijali iz svog društva. O savjetu ili pomoći da ne pričamo. Ne da ih nije bilo, nego je Federer čak na ružan način pokušavao da uništi samopouzdanje "klinca iz Beograda", koji se jedini drznuo da uzdrma njegov tron. Na kraju, Đoković je i preoteo titulu najvećeg u istoriji, a od Federera je za preko 20 godina poznanstva naučio samo jednu stvar.

Vjerovali ili ne - ni to nije bio direktan savjet. I to je Đoković morao da "ukrade" od Švajcarca koji je apsolutno sve o tenisu čuvao samo za sebe i nije dijelio ni sa kim, kao što danas "na mufte" dobijaju Alkaraz, Siner, Menšik, Fonseka i ostali... Ako ništa, bar taj "savjet" Novak Đoković i danas koristi.

Novak Đoković oborio je praktično sve rekorde Rodžera Federera koji je već tri godine u penziji, a na kraju kada se podvuče crta - Nole je pobijedio u međusobnom skoru 27:23

Uvijek je otvoreno Đoković pričao o Federeru i ne postoji razlog da nešto prećuti, tako da je već u nekoliko intervjua ispričao da je jednu metodu "pozajmio" od Švajcarca. U intervjuu za američki "ESPN" prije nekoliko godina, kada je pričao sa Džonom Mekinroom, čuli smo da godišnji raspored na turnirima sada pravi kao što bi Rodžer Federer.

"Jedna stvar koju sam naučio od Federera je kako da organizujem svoj kalendar da bih postigao najbolju formu na grend slem turnirima...", rekao je tada Đoković i dodao:

"Bio je ipak jedan od prvih tenisera koji je planiranje podigao na drugi nivo. Njegova organizacija me je mnogo inspirisala - vodio sam bilješke razgovarajući o tome sa svojim timom. Gledao sam njega, njegov tim i njegov raspored. Tako da moram da mu zahvalim na tome".

Kako je zbog Federera shvatio gdje griješi?

"Veći dio karijere, kada si mlad, svaki turnir je važan...", objasnio je Đoković u nedavnom intervjuu za "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića: "Mnogi kažu da su grend slemovi najvažniji. Ali u stvarnosti, ne žive svi i ne treniraju prema njihovom rasporedu kako bi bili u najboljoj formi baš za grend slemove, kako bi bili što svježiji za te turnire. Ne rade to".

"Zašto? Možda ne vjeruju dovoljno u sebe, da mogu daleko da doguraju na grend slem turniru. Nisu svi stvoreni da se takmiče na najvišem nivou, i to je normalno. Ali postoje načini... Federer mi je mnogo pomogao u tom pogledu, ne direktno, već indirektno. Posmatrao sam kako on planira svoj raspored. Pomogao mi je da shvatim kako da upravljam formom, kada da napravim pauzu, čak i kad to nisam želio".

Zbog toga već dvije-tri godine Novak Đoković igra sve manje turnira: "I ja sam pravio greške. Nisam pravio pauzu kada je trebalo, ali većinu vremena sam donosio ispravne odluke".

Šta nova generacija kaže o Novaku Đokoviću?

Vidjeli smo da je Saša Zverev već namjerio da mu Đoković bude trener kada ode u penziju, da Siner i Alkaraz žele da igra što duže, a možda najprecizniji odgovor dao je Holger Rune.

"Imao sam 14 godina i u Monaku sam trenirao sa Novakom. On me je tada pitao da li mi se dopada način na koji igram tenis i ja sam rekao da sam zadovoljan. On je rekao da je to dobro i da je važno. U to vrijeme mi je bilo čudno zašto me je to pitao, ali sam kasnije, poslije dosta razmišljanja, shvatio da je to zaista bitno. Ne treba samo taktički da igrate na dobar način, morate i sebe da zadovoljite. Đoković mi je rekao toliko pametnih stvari. Rodžer Federer i Rafael Nadal se često spominju u kontekstu toga da su dobri prema mladim igračima, ali onaj koji najviše daje je Novak. Nisam čuo da Rodžer i Rafa mnogo savjetuju klince, možda to rade sa svojim zemljacima. Ali što se mene tiče, stvar je jasna - Novak je najdarežljiviji po pitanju savjetovanja...", rekao je u jednom od intervjua Danac.

