Đoković, Alkaraz i Siner njemu plaćaju da trenira sa njima: Ko je najtraženiji Britanac za kog niko ne zna?

Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Janik Siner plaćaju britanskog tenisera Adama Džounsa da trenira sa njima. On je podelio svoju priču sa medijima.

Novaka Đokovića, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera viđamo na vimbldonskoj travi na mečevima kako se bore za pobjedu i prolaz dalje. Ono što ne vidimo stalno jesu detalji koji se dešavaju iza kulisa, poput treninga. Tako je jedan momak po imenu Adam Džouns najtraženiji čovjek na Vimbldonu. Zašto? Zato što svi žele sa njim da treniraju i još ga za to plaćaju.

Od 2022. godine je Adam riješio da se prijavi da bude sparing partner igračima na Vimbldonu. Ima 27 godina, bavi se i dalje aktivno tenisom, ali mu je najbolji rang u karijeri 573. pozicija i ukupno je zaradio 22.386 dolara. Zato je riješio da nađe rješenje na drugi način i da trenira sa najboljima i da usput nešto i zaradi. Za to mu oni plaćaju 125 dolara po danu.

"Živim svoj san na neki način, nevjerovatno je. Moja majka me jednom gledala kako treniram sa Novakom na Vimbldonu i to je za mene jedna od najljepših teniskih uspomena koje imam. Iako nikada nismo odigrali meč, nevjerovatno mi je što mogu da kažem da sam trenirao sa ovim nevjerovatnim ljudima", rekao je Džouns za "Tajms". Na društvenim mrežama ima objavljene fotografije sa treninga sa Novakom, Karlosom Alkarazom, Janikom Sinerom...

Koliko zarađuje za to?

Džouns je tokom intervjua otkrio da ne radi ovo zbog novca i da mu to nije glavni razlog. Zarađuje 125 evra po danu za svoje uloge sparing partnera, uz to dobija hranu i besplatno španovanje reketa, dok smještaj i ostalo sam mora da plaća. Prošle godine je šest mjeseci putovao sa Donom Vekić i bio je njen sparing partner. Ona mu je za to davala platu i pokrivala troškove.

Dobro pamti i debi 2022. godine na Vimbldonu i detalje sa treninga koje je tada imao.

"Razmjenjivao sam loptice sa Đokovićem, Danilom Medvedevom i Kasperom Rudom. Posljednji sat mi je bio set sa Janikom Sinerom", zaključio je Džouns.