"Njegov nivo igre prkosi udžbenicima, Novak nije takav": Otkrivena velika razlika između Đokovića i Alkaraza

Ronan Lafe, mentalni trener, istakao je da između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza postoji jedna velika razlike - Španac je smireniji od Srbina, a ujedno i tokom mečeva pogađa mnogo više rizičnih udaraca.

Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković i Karlos Alakraz nisu imali priliku da se sretnu u finalu Rolan Garosa, pošto je Srbin zastao u polufinalnom meču protiv Sinera. Međutim, tokom proteklih godinu dana imali smo priliku da gledamo njihova najbolja izdanja - na Vimbldonu, na Olimpijskim igrama, a onda i na Australijan openu. Baš ti veliki mečevi pomogli su Ronanu Lafeu, poznatom mentalnom treneru, da procijeni razliku između Srbina i Španca.

Dvojica tenisera na različitim stranama - jedan na početku karijere, drugi na izmaku, čini se da ne bi moglo biti mnogo toga zajedničkog, ali ipak ima mnogo stvari. Obojica igraju vrhunski tenis, mada bi mentalni trener u prvi plan istakao i jednu njihovu veliku razliku. Prema njegovom mišljenju Novak, ma koliko se trudio da bude smiren, to u dubini duše nije, dok Alkaraz ima tu hladnokrvnost u sebi.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Možda je obojici cilj isti - žele titulu. Novaku bi to bila 25. grend slem titula, a osma na Vimbldonu, pa bi se eventualnim osvajanjem izjednačio sa Rodžerom Federereom. S druge strane, Alkaraz je posljednja dva puta slavio u Londonu, u posljednjem finalu pobijedio je baš Novaka, te će zbog toga i ova godina biti zanimljiva.

Kakva je razlika između Novaka i Alkaraza?

Mentalni trener Ronan Lafe oduševljen je Alkarazovim načinom ponašanja na terenu.

"On je veoma smiren. To je njegova najveća prednost. On me izuzetno impresionira u poređenju sa Đokovićem", započeo je za "Le Sport 10".

Novak Đoković odigrao je veliki broj spektakularnih mečeva u kojima je spasavao i nekoliko meč lopti, ali sve su to bili pametni i može se reći sigurni udarci.

"Sposoban je da pogodi mnogo rizičnih udaraca, što nije slučaj sa Srbinom, koji je i dalje veliki igrač, ali sa više 'normalnih' udaraca. Đoković je mnogo radio na sebi, ali mislim da duboko u sebi nije potpuno smiren."

"Alkaraz je, s druge strane, nevjerovatno smiren, a njegov nivo igre prkosi udžbenicima. Vidio sam udarce koje nikada ranije nisam video", rekao je on, vjerovatno misleći na susret Sinera i Alkaraza u kojem je Španac slao izuzetno brze forhende tik uz aut liniju.

Očekivanja na Vimbldonu su velika, makar kad su u pitanju Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Janik Siner. Poslije njihovih sjajnih izdanja prije mjesec dana u Parizu, svi žele da vide nove spektakularne mečeve. Olimpijski šampion iz Pariza je u Londonu i već se priprema za prvi meč, a nedavno je imao priliku da sparinguje sa Stefanosom Cicipasom i samim tim sretne se sa bivšim trenerom Goranom Ivaniševićem.

Koji dan kasnije na terenu vidimo Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza, što pokazuje da je stariji teniser u dobrim odnosima sa mlađim kolegom. Španac i Srbin treniraju zajedno, jedan protiv drugog, što sigurno mnogo pomaže obojici tenisera.

Već su i Španac i Italijan govorili o tome koliko im je Novak pomogao u karijeri, pa je Siner jednom prilikom i istakao da su savjeti Novaka Đokovića bili krucijalni za njegovu karijeru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!