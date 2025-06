Đoković dobio paklen žrijeb na Vimbldonu: U Sinerovoj je polovini, a u finalu čeka Alkaraz!

Novak Đoković saznao je kako će izgledati njegov žrijeb na Vimbldonu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković saznao je danas kako će izgledati njegov žrijeb na Vimbldonu. Đoković je u polovini žrijeba u kojoj je najbolji teniser svijeta Janik Siner i protiv njega bi mogao da igra u polufinalu, naravno pod uslovom da dođe do ove faze turnira, dok će u četvrtfinalu igrati protiv Džeka Drejpera.

Već sada je jasno da je Đoković dobio "paklen žrijeb", ali to i nije iznenađenje ako se uzme u obzir da je tek šesti nosilac, što samo po sebi nosi veći rizik nego kada je dominirao na ATP listi. Sada već nekoliko grend slemova unazad zna da mora da savlada i Sinera i Alkaraza, ako hoće do titule, samo je pitanje kojim redoslijedom će to biti slučaj. Ovoga puta, ako pobijedi miljenika domaće publike Drejpera, ide na Sinera, pa vjerovatno na aktuelnog šampiona Alkaraza.

Prvi rival Novaka Đokovića na Vimbldonu biće francuski teniser Aleksander Miler (40. na svijetu), a potom bi u drugom kolu mogao da igra protiv Dena Evansa. U trećoj rundi potencijalni rival je i Miomir Kecmanović, s tim da na osnovu renkinga prednost ima Aleks Mikelsen, talenat iz SAD.

U četvrtoj rundi mnogo zanimljivih igrača, a možda najbolje šanse ima Tomaš Mahač iz Češke, ali ne treba otpisati ni De Minora, pa ni Džumhura… Nakon toga dolazi Drejper, ako Bublik ili Menšik ne naprave iznenađenje.

Kakve su nagrade ove godine na Vimbldonu?

Izvor: TOLGA AKMEN/EPA

Organizatori Vimbldona objavili su da će ukupni nagradni fond na Vimbldonu u 2025. godini iznositi rekordnih 72,59 miliona dolara. To je recimo čak deset puta više nego što je bio slučaj prije deset godina, dok je u pitanju povećanje od sedam odsto u odnosu na prošlu godinu. Čak i oni koji ispadnu u prvom kolu zaradiće po 90 hiljada dolara.

Šta je još novo na Vimbldonu?

Izvor: EPA/TOLGA AKMEN

Prvi put u istoriji nećemo videti linijske sudije na Vimbldonu. Njih će u potpunosti zameniti video-tehnologija što se dopada nekim teniserima i teniserkama, međutim s druge strane drugi su pak zabrinuti zbog tradicije duge skoro vek i po.

Takođe, finalni mečevi pomereni su za dva sata kasnije u odnosu na termine na koje smo do sada navikli. Ovoga puta žensko finale na programu je 12. jula od 17.00 po našem vremenu, dok će se muško finale igrati dan kasnije, 13. jula u istom terminu, a nadamo se da ćemo tamo gledati Đokovića.