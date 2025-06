Novaka pitali da li je "lovac" ili "lovina": Dobili su lekciju čim su spomenuli Federera i Nadala

Novak Đoković dobio interesantno pitanje na Vimbldonu zbog kog je još jednom očitao lekciju svima koji su zaboravili ko je i šta je u tenisu.

Novak Đoković došao je s velikim ambicijama na Vimbldon i nada se da će na svom omiljenom turniru podići 25. grend slem u karijeri, međutim mnogi su ga već otpisali. Čuli smo da Rodik govori da mu je ovo zadnja šansa da dođe do rekordnog pehara, dok su novinari čak insistirali da sam Đoković kaže da je ovo njegov "posljednji ples".

Međutim, iz svake Novakove riječi izgovorene do sada na Vimbldonu može se naslutiti da još ne razmišlja o kraju, pa je tako posebno jasnu poruku poslao kada je upitan da li je sada lovac ili lovina? Samo se nasmijao Đoković kada je čuo pitanje koje samo govori da još ništa nisu naučili o njemu, pošto je čitave karijere navikao da "lovi" - nebitno protiv koga igrao i nebitno u kakvoj situaciji se nalazio.

"Mnogo godina si jurio Federera i Nadala, a onda kada su otišli u penziju, ti si preuzeo primat kao najdominantiji igrač koga jure. Sada si u poziciji gdje su dvojica mladih igrača (Alkaraz i Siner) na prvim mjestima na ATP listi i opet sada loviš. Da li se tako osjećaš? Ili kao lovina...", glasilo je pitanje na koje je Đoković imao spreman odgovor.

"Uvijek se osjećaš kao lovac jer ideš na titulu. Bar tako ja mislim, zbog privilegovane pozicije da jurim rekorde i istoriju. Uvijek se osjećam kao lovac, a ne lovina. Uvijek napadam, a ne branim nešto", poručio je Đoković.

Zašto je Đoković lovac, a ne lovina?

"Mnogo puta sam bio i situaciji da sam prvi na svijetu, da branim titulu, osjećaš da hoće to tvoje što ti imaš, ali sada je drugačije. Ja ne jurim prvo mjesto na ATP listi, pokušavam da igram najbolje moguće na grend slemovima i osvajam grend slemove. To se nije promijenilo kod mene", objasnio je Đoković koji i kada je uslovno rečeno bio "lovina", od njega se opet više očekivalo i pred njega su se postavljali ciljevi.

"Iako mi nivo tenisa fluktuira za razliku od većeg dijela moje karijere, ali nivo na grend slemovima je bio vrlo konstantan kod mene kada su rezultati u pitanju. Osim na US Openu prošle godine, igrao sam uvijek bar četvrtfinale ili polufinale. To je dobar znak, ovaj turnir me najviše 'loži', a ove godine sam igrao dva puta polufinale. Odustao sam na Australijan openu, dok sam s druge strane na Rolan Garosu nadigran, ali sam i dalje igrao dobar tenis. Pokazalo mi je to da mogu da igram. To mi je dodatna motivacija da nastavim. Sigurno da imam manje šanse na šljaci nego na travi. Hajde da vidimo. Dobro se osjećam sada fizički, igram dobar tenis na treningu, ali da - pokušaću da odigram dobar turnir".

Šta Đoković "lovi" na Vimbldonu?

Iako je osvojio apsolutno sve što se može osvojiti, Novak Đoković ima po još koji "otvoren" cilj u karijeri. Tako želi da ove godine na Vimbldonu dođe do 25. grend slema u karijeri, čime bi srušio i Margaret Kort - s tim da može da se polemiše o tome da li je taj njen rezultat uopšte legitiman - ali to nije sve.

Nole može do 101. titule u karijeri, ali i do osmog pehara na Vimbldonu čime bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom kome bi još jedan rekord tako bio izbrisan.

Kako izgleda Đokovićev žrijeb na Vimbldonu?

