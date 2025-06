"Rekao sam Jeleni, pitala me - zašto?": Niko nije mogao da razumije Novaka sem njega samog

Novak Đoković uživa da igra na Vimbldonu i spreman je sve da rizikuje zbog toga. Čak ni supruga Jelena nije mogla da ga razumije.

Srpski teniser Novak Đoković ima čak 38 godina, ali uprkos tome ne planira da ide u penziju, niti da preskače najveće turnire na kojima ima veliku motivaciju. To se posebno odnosi na Vimbldon, njegov omiljeni turnir, na kome će sada pokušati da dođe do 25. grend slema, a sada je u daleko boljoj fizičkoj spremi nego prije godinu dana kada je bio u finalu.

Tada je iznenadio sve jer je samo nekoliko sedmica poslije Rolan Garosa, sa koga se povuka zbog problema sa koljenom, pa čak i suprugu Jelenu koja ga je molila da ne igra. Nije mogla da razumije zašto želi, uprkos preporukama ljekara, da ide na Vimbldon...

"Moja supruga je postavila isto pitanje, zar ne? Što je i normalno...", nasmijao se Đolović u razgovoru za "Foks": "Imaš 37 godina, možda želiš da smanjiš rizik i spremiš se za Olimpijske igre? Sa te strane, nemam odgovor na to. Ali, imam nešto što bih opisao kao osjećaj da ne želim da propustim grend slem dok još mogu da igram i dok sam još aktivan na ovom nivou".

Da li je to možda "strah od propuštanja", kako bi to sada nazvali psiholozi? Ne slaže se Đoković sa tim, ima drugačiji opis za to što ga "muči" da igra:

"Ne bih to nazvao strahom da nešto propustim. Prije bih rekao da je to moja nevjerovatna želja da igram, da se takmičim, posebno jer je u pitanju Vimbldon, turnir koji je oduvijek bio moj san još dok sam bio dijete. Sama pomisao da propustim Vimbldon jednostavno nije bila ispravna. Nisam želio da se suočim s tim".

Kakve su šanse Đokoviću na Vimbldonu?

Čuli smo da mediji pišu da je ovo "posljednji ples" za Đokovića na Vimbldonu, kao da ga otpisuju unaprijed, međutim ima i onih kao što su Džon Mekinro koji veruju da će imati još prilika. Ali, neće biti lako, posebno jer mora i preko Sinera i preko Alkaraza...

1. kolo - Aleksander Miler

2. kolo - Den Evans

3. kolo - Aleks Mikelsen/Miomir Kecmanović/Kristofer Jubanks

4. kolo - Aleks de Minor/Tomaš Mahač

četvrtfinale - Džek Drejper/Aleksander Bublik/Jakub Menšik

polufinale - Janik Siner/Lorenco Muzeti

finale - Karlos Alkaraz/Aleksander Zverev/Danil Medvedev

