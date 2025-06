Manekenka protiv Arine na Vimbldonu: Osvojila Vrnjačku Banju i grend slemove, a svijet je tek upoznaje

Kanadska teniserka Karson Branstin pored sportske karijere uspješno se bavi i manekenstvom.

Kada je pogledala žrijeb za Vimbldon, najbolja teniserka na svijetu Arina Sabalenka saznala je da će u prvoj rundi igrati protiv Karson Branstin iz Kanade, ne pretjerano poznate teniserke. Trenutno 194. igračica planete napravila je najveći uspjeh u seniorskoj karijeri prolaskom kroz kvalifikacije za treći grend slem sezone, ali oni koji malo detaljnije prate tenis znaju je po nevjerovatnoj ljepoti.

Riječ je o teniserki koja je prethodnih godina karijeru stavila po strani kako bi završila koledž, a uporedo sa sportskom gradila je i karijeru modela. Atraktivan fizički izgled i ljepota koji je krase donijeli su joj ugovore sa modnim agencijama, čega je pred meč prvog kola Vimbldona svjesna i bjeloruska teniserka. Pogledajte kako izgleda Karson:

"Sve što znam je da je nevjerovatno lijepa. Prije neki dan sam otvorila društvene mreže i ona je dala intervju, mislim da se tada baš kvalifikovala, i pomislila sam 'O moj Bože, ova djevojka je toliko lijepa'. I onda sam otvorila žrijeb i vidjela sam da igram protiv kanadske djevojke i otvorila sam njen profil i rekla 'O, ovo je ta lijepa devojka'. To je sve što znam do sada", rekla je na konferenciji za medije u Londonu Arina Sabalenka o svojoj prvoj prepreci na Vimbldonu.

Nema sumnje da će njihov meč prvog kola privući mnogo pažnje, a okršaj koji se u ponedjeljak popodne igra u Londonu predstaviće čitavom svijetu Kanađanku. Njoj bi to moglo da otvori sva vrata - tek nekoliko dobrih rezultata lansiralo bi je u svjetski vrh, a to bi joj donijelo ogromnu popularnost, dijelom i zbog atraktivnog izgleda.

"Volim da budem ispred kamera tokom snimanja. Zabavno je, volim modu. To je jedan od razloga zbog čega sam sposobna da sama platim putovanja. Nisam htjela da pitam svoje roditelje za bilo šta - željela sam da sve dođe od mene i mog tenisa", rekla je nedavno Karson Branstin i dodala: "Nisam počela da se bavim modelingom zbog tenisa - već zbog svog izgleda. Modeling i tenis su čudno slični, ti si jedan od mnogih objekata i ljudi često zaborave i da si osoba".

Kakvu karijeru ima Karson Branstin?

Talentovana teniserka Karson Branstin rođena je u mješovitom braku Amerikanca i Kanađanke, a tokom karijere predstavljala je obje države. Do 2017. godine Karson je nastupala pod zastavom SAD, a zatim je promijenila zemlju i sada se vodi kao kanadska teniserka. Počela je da trenira sa sedam godina, a tenisom se bave i dvije njene sestre koje igraju na koledžu.

Najveće uspjehe u dosadašnjoj karijeri Branstin je zabilježila kao juniorka, pošto je u tandemu sa Bjankom Andresku osvojila grend slem titule na Australijan openu i Rolan Garosu 2017. godine. Iste godine igrale su finale seniorskog turnira u Kvebeku, ali tamo nisu stigle do titule.

Narednih godina su im se putevi razišli, Bjanka je uspela da stigne do svjetskog vrha, a Karson nije imala tu sreću i morala je obilaznicom. Godinama je učestvovala na manjim turnirima širom svijeta, a jednu od najvećih titula osvojila je u Vrnjačkoj banji pobjedom nad srpskom teniserkom Lolom Radivojević u avgustu 2024. godine.

Ko je Karson Branstin?

Uporedo sa razvijanjem sportske karijere, Karson Branstin je tokom prethodnih pet godina studirala. Završila je koledž kao jedna od najboljih igračica u SAD, a zatim se u 2025. godine potpuno posvetila profesionalnom tenisu. Nedavno je igrala finale čelendžera u Kankunu, ispala je u kvalifikacijama za Rolan Garos, a zatim stigla do prvog kola Vimbldona što će biti najveći meč njene dosadašnje karijere.

Na putu do glavnog žrijeba Vimbldona Karson Branstin je savladao francusku teniserku Loi Boason koja je nedavno igrala polufinale Rolan Garosa, zatim svoju prijateljicu Bjanku Andresku koja je osvojila US open 2019. godine i na kraju Rumunku Raluku Serban koja igra pod zastavom Kipra. To je ogroman uspjeh da djevojku koja je prethodnih godina poznatija po svojoj ljepoti nego po nastupima na terenu. Branstin se bavi manekenstvom i u ovom trenutku ima potpisane ugovore sa dvije agencije u kojima radi kao model.