Svi pričaju o rivalu Novaka Đokovića na Vimbldonu: ATP hitno reagovao, morao da skine natpis sa majice

Aleksander Miler u žiži javnosti pred meč sa Novakom Đokovićem, ali ne zbog tenisa. Francuz morao da opravda šokantan potez.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ima vjerovatno najkontroverznijeg rivala na startu Vimbldona. U pitanju je Francuz Aleksander Miler koji je trenutno 41. na ATP listi i u Londonu će imati najteži mogući zadatak, da zaustavi sedmostrukog šampiona koji juri rekordnu 25. grend slem titulu.

Miler bi trebalo da bude lak zalogaj za srpskog asa ako uzmemo u obzir da na 12 nastupa na velikim turnirima nije uspio da prođe dalje od drugog kola. Ipak, itekako je popularan uprkos tome što je u karijeri osvojio samo jednu ATP titulu i to u ove godine u Hong Kongu. A tu popularnost duguje potezu koji nema veze sa tenisom.

Francuz se odlučio na riskantan potez i otvorio nalog na popularnoj mreži za odrasle "Onlyfans". Da li je u pitanju zarada ili nešto drugo, objasnio je i sam Miler koji sebe opisuje kao "najse*sepilnijeg profesionalnog tenisera iz Francuske". Imao je i ponudu o sponzorstvu od kontroverznog sajta.

"Naravno, razmišljao sam, da li je malo komplikovano potpisati ugovor sa OnlyFans? Ali da bi vidjeli projekat, žele da promijene svoj imidž", rekao je Miler koji nije jedini u svijetu sporta koja se odlučio na ovu vrtu popularnosti.

"Podržavaju mnogo igrača, golfera, boksera, UFC borca... mnogo sportista. Na početku su mi se prijatelji smijali. Onda sam im pokazao svoju platformu i oni su rekli: 'U redu, to je baš kul.' Svi sada žele da se prijave."

Otkrio je kako je došlo do saradnje.

"Počeo sam prije dvije godine. Poslije dva-tri mjeseca, ATP (upravno tijelo sporta) mi je rekao da skinem logo OnlyFans sa rukava. Rekli su da to nije slika ATP-a i željeli su da prestanem."

Da li objavljuje "rizične" stvari?

Nik Kirjos je radi zabave krenuo istim putem, ali nije toliko aktivan kao Đokovićev rival. Šta Miler objavljuje na platformi na kojoj se uglavnom dijeli provokativan sadržaj?

"Ljudi me pitaju šta se dešava iza kulisa, kako to izgleda, teretana, tereni. Ja samo objavljujem stvari o tenisu. Da li objavljujem rizične fotografije? Ne, ne. Ne radim to. Zato što ne želim", rekao je Francuz.

Stavio je svima do znanja da je cilj popularizacija tenisa i njega kao igrača.

"Moj posao je da budem teniser. Ne snimanje filmova za odrasle. Dobijao sam mnogo poruka u kojima je pisalo: 'Aleks, možeš li mi ovo pokazati?' Ali ne i svoje tijelo. Volim da ljudima pokazujem gdje idem po svijetu, neka lijepa mjesta, svoju rutinu. Nije lako svaki dan biti teniser. Treniramo svake nedjelje. Nemamo mnogo slobodnih dana ili praznika. Uživam u ovom životu. Ove godine sam osvojio svoju prvu titulu. Za sada me nigdje ne boli, fizički sam dobar, sve je odlično", rekao je Miler.

Evo šta je rekao Novak o njegovom nalogu

I Đoković se oglasio o atipičnom hobiju za jednog tenisera.

"Pa, nasmijao sam se na to pitanje jer ja iskreno ne znam ni kako ta platforma izgleda. Sve što znam je da se tu pokazuje više dijelova tijela nego što bi možda trebalo, ali iskreno ne znam kako to izgleda! Da je to povezano sa finansijskim problemima i izazovima - moguće. I to nije prvi put od nekog igrača tako nešto", nasmijao je sve Novak.

Francuz ima Kronovu bolest

Nažalost, Mileru je dijagnostikovana Kronova bolest koja mu je izazvala velike probleme.

"Bio sam samo malo bolestan. Otišao sam kod ljekara i dao mi je lijekove. Bio sam prilično mlad... Poslije godinu dana, upala je bila toliko velika da više nisam mogao da se pomjerim. Izgubio sam možda 10 kilograma. Kada sam se vratio kod roditelja za vikend, tokom noći, čuli su da sam išao u toalet oko 50 puta. Otišao sam u bolnicu, uradio sve preglede i rekli su da je u pitanju Kronova bolest", rekao je jednom prilikom.

Podsjetimo, Đoković i Miler će igrati drugi međusobni duel, pošto su se već sastali na US Openu 2023. godine kada je srpski as slavio sa 6:0, 6:2, 6:3.

