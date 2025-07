Olga Danilović ispala sa Vimbldona: Grend slem šampionka za 75 minuta završila posao

Nakon pobjede u prvom kolu, Olga Danilović u drugoj rundi nije mogla ništa protiv iskusne Amerikanke.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Srpska teniserka Olga Danilović eliminisana je sa Vimbldona - ona je u dva seta poražena od Medison Kiz (6:4, 6:2), jedne od glavnih kandidatkinja za trofej u Londonu i šampionke Australijan opena koji se igrao prije nekoliko mjeseci. Olga nije imala mnogo šansi da savladala raspoloženu Amerikanku u njihovom meču drugog kola grend slema koji se igra na travnatoj podlozi.

Tokom prva četiri gema meča nije bilo brejkova niti brejk lopti, a zatim je u petom gemu Olga prva stigla do šanse da oduzme servis protivnici. Nije to uspjela, a Medison je odmah u narednom gemu to i kaznila - napravila je brejk koji joj je bio dovoljan da prvi set riješi u svoju korist, iako su teniserke u posljednja dva gema razmijenile po jedan brejk.

Indisponirana jer u finišu prvog seta nije uspjela da se vrati u meč, Olga Danilović je slabo počela drugi dio okršaja. Medison Kiz je osvojila tri uzastopna gema na početku drugog seta, propustila pet brejk lopti u šestom gemu i na kraju iskoristila tek treću meč loptu u osmom gemu.

Medison Kiz nastavlja put ka završnici grend slem turnira na kojem je jedna od najvećih favoritkinja, kako zbog svoje igre tako i zbog rezultata na početku turnira, gdje je veliki broj teniserki iz vrha već završio takmičenje. Sa druge strane, Ogla Danilović se oprašta od Londona, a 2025. godinu će pamtiti po prvoj pobjedi u glavnom žrijebu Vimbldona. Svakako, šljaka ostaje njena omiljena podloga, stvorena za najbolje rezultate.